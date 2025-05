Anyaország :: 2025. május 13. 12:33 ::

Kihirdették az új kábítószer-ellenes törvénycsomagot

Kihirdették az új drogtörvényt, "júniustól nincs kímélet": vagyonelkobzás, kitiltás, börtön vár a drogdílerekre - közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kedden a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Horváth László azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnök március 1-jével rendelte el a kábítószer-kereskedők elleni "hajtóvadászatot", amire azért volt szükség, mert a dizájnerdrogok gyors terjedése különösen veszélyezteti a fiatalokat, és immáron a gyerekeket is.

Hangsúlyozta, a kábítószer súlyosan károsítja az egészséget, halálhoz vezethet, a közbiztonság romlását, baleseteket, tragédiákat okoz, a kormány ezért zéró toleranciát hirdetett a kábítószerekkel szemben, és ennek része a most elfogadott törvényjavaslat is.

"Ezzel a törvényjavaslattal az elrettentésen kívül gyors és hatékony új eszközöket kívánunk a rendőrség kezébe adni. Ezen túl nemcsak a klasszikus drogok vagy az új pszichoaktív szerek, hanem egyéb tudatmódosító anyagok is kábítószernek minősülnek, és súlyos büntetéssel fog járni, ha valaki ezekkel kereskedik" - jelezte Horváth László.

Kifejtette, ezentúl a kábítószer-kereskedők teljes vagyonelkobzásra kell hogy számítsanak, el fogják veszíteni a kábítószer-kereskedéshez használt ingatlant, gépjárművet, eszközöket, gyártósorokat, azaz a teljes bűnözői infrastruktúrát, ráadásul a kereskedők kitilthatók lesznek akár 5 éves időtartamra is azokról a településekről és régiókból, ahol kábítószerrel kereskednek.

Kiemelte, a visszaeső drogkereskedőknek sincs kegyelem: akit másodszor is bűnösnek találnak drogbűncselekményben, az nem helyezhető feltételesen sem szabadlábra; eddig ez csak az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozott.

Úgy folytatta, bezárás vár azokra az üzletekre, vendéglátó és szórakozóhelyekre, ahol egy éven belül kétszer követtek el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt.

A rendőrség 72 órára őrizetbe veheti azokat a személyeket, akik közterületen tartózkodnak kábítószeres állapotban, különösen, ha bódult vagy agresszív állapotukban veszélyt jelentenek másokra - tette hozzá.

Az elterelésben csak azok vehetnek részt, akik segítik a rendőrség munkáját és felfedik a dílert, akitől a kábítószerhez jutottak, ez elterelés lehetősége legfeljebb két alkalommal vehető igénybe, a harmadik alkalommal már nem lehet elkerülni a büntetőjogi felelősségre vonást - mondta Horváth László.

Közölte azt is, hogy kiskorút érintő kábítószer-használat esetén az orvosnak kötelező lesz értesíteni a szülőt vagy a törvényes képviselőt.

Ha valaki kábítószer hatása alatt követ el emberölést, testi sértést, rablást, kifosztást vagy rongálást, az súlyosabb büntetést von maga után.

Már kis mennyiségű "partidrog" árusításáért is akár 2 év börtön járhat, de ha valakinél olyan mennyiségű szert találnak, hogy az akár 10 ember ellátására is elegendő, az ő büntetése 3 év is lehet.

"Mindez azt jelenti, hogy a kábítószer-kereskedők, -terjesztők és -használók szigorú és kemény fellépésre számíthatnak. A kábítószerekkel szemben egyetlen helyes alapállás létezik, a zéró tolerancia. A hajtóvadászat folytatódik, a kábítószer-kereskedőknek el kell tűnniük" - fogalmazott a kormánybiztos.

(MTI)