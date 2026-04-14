Háború :: 2026. április 14. 21:25 ::

Amerikai külügyminiszter: egy tűzszünet lehetőségénél több az izraeli-libanoni béketárgyalás

Marco Rubio amerikai külügyminiszter "egy tűzszünet lehetőségénél többnek" nevezte kedden az Izrael és Libanon között Washingtonban kezdett hivatalos, nagyköveti szintű béketárgyalást.

A miniszternek a tanácskozás előtt ismertetett állásfoglalása szerint cél, hogy véget vessenek az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezet befolyásának Libanonban, és hosszútávú, tartós békét kössenek.

Úgy vélte, hogy a síita szervezet tevékenysége nem pusztán Izrael számára káros, de a libanoni embereknek is károkat okoz, valamint kifejtette, hogy a libanoni polgárok, a Hezbollahon keresztül, egy iráni agresszió áldozatai, amelyet meg kell állítani.

Az amerikai külügyminiszter részvételével Washingtonban két órán át tárgyalt a konfliktusban álló két szomszédos közel-keleti ország nagykövete, ami évtizedek óta az első közvetlen kapcsolatfelvétel Izrael és Libanon között.

A találkozót követően Yechiel Leiter, Izrael nagykövete méltatta libanoni kollégájának a hozzáállását és együttműködését, ami annak ellenére történt meg, hogy a Hezbollah követelte a libanoni diplomata távolmaradását.

Az izraeli-libanoni tárgyalás amerikai közvetítéssel azután jött létre, hogy Izrael hetek óta tartó katonai offenzívát folytat a Hezbollah létesítményei ellen Libanon területén.

Irán az elmúlt napokban többször követelte, hogy az Egyesült Államokkal kötött tűzszünet idejére Izrael a Hezbollah-célpontok elleni támadásokat is állítsa le, aminek Izrael nem tett eleget, mondván, hogy az nem része a múlt héten életbe lépett kéthetes iráni-amerikai tűzszünetnek.

(MTI nyomán)