Orbán: hihetetlen események láncolata zajlik dezinformációban és Magyarország lejáratása szempontjából

Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorának adott interjút szombaton. A beszélgetésben többek között arról is szó volt, hogy mivel jár Ukrajna uniós csatlakozása – írja az Index.

„Nehéz engem már meglepni ebben a háborúban bármilyen fordulattal” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Albániából a Tényeknek adott interjújában az isztambuli tárgyalásokkal kapcsolatban. A kormányfő emlékeztetett, hogy tavaly Kijevben, Moszkvában, Pekingben és Mar-a-Lagóban is járt az akkor még ellenzékben lévő Donald Trumpnál, hogy a békéről egyeztessen.



Orbán Viktor elmondása szerint Volodimir Zelenszkijnek már akkor javasolták a tűzszünetet, de az ukrán elnök ezt nem nevezte jó ötletnek.

Moszkvában és Kijevben is csekély volt a megegyezésre irányuló szándék. Az amerikai és az orosz elnök közötti kompromisszum kell a béke eléréséhez

– vélekedett a kormányfő, aki szerint a politikában fontos az átláthatóság. „Csak arasznyival kerültünk közelebb a békéhez, amerikai–orosz, orosz–európai tárgyalás kell, mert nem az orosz–ukrán fogja lezárni a háborút” – tette hozzá Orbán Viktor.

Az interjúban szóba került az is, hogy a magyar gazdaság 3 év alatt 20 milliárd eurót veszített. Szenvednek emiatt a családok és a cégek, 5 hónap alatt milliárdokat veszített a hazai mezőgazdaság – mondta a miniszterelnök, aki Albániában a nemrég megválasztott német kancellárral is egyeztetett.

„Fontosak a német–magyar gazdasági kapcsolatok, mivel a jelenlegi helyzet rossz. Magyarország sikeres új német kormányt szeretne, a kapcsolatokat fenn kell tartani, a kancellár elégedett ezekkel” – fogalmazott.

Orbán Viktor Friedrich Merz német kancellárral való találkozása után Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett. A miniszterelnök kijelentette, elfogadhatatlan az, hogy Ukrajna lejárató kampányt folytat egy NATO-tagállammal szemben a titkosszolgálatokkal együtt. Ezt a kormányfő szerint le kell állítani, erre kérte meg a NATO-főtitkárt.

A valósághoz mi vagyunk a legközelebb. Nem támogatjuk Ukrajna EU-s tagságát, ezért vita van. Kijev nem meggyőzni akarja Budapestet, így nem lehet előrébb jutni

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a NATO nem adhat teret egy lejárató kampánynak, és kijelentette, hogy Magyarország nem szolgálja Oroszország érdekeit sem.

„Február óta hihetetlen események láncolata történik itt dezinformációban és Magyarország lejáratása szempontjából, illetve hát az ukrán befolyásolás. Igen, ezért nem is lehetett tovább várni bizonyos jogszabályokkal, mert azt azért nem lehet megengedni, hogy külföldről finanszírozott, háborúpárti propagandakampányok menjenek Magyarországon akadálytalanul” – emelte ki Orbán Viktor a napokban benyújtott átláthatósági törvényjavaslattal kapcsolatban.

Hozzátette:

Kénytelenek vagyunk kimondani azt az egyszerű igazságot, hogy aki politikával foglalkozik Magyarországon, az nem fogadhat el külföldről pénzt. Az erre vonatkozó jogszabályt be is terjesztettük a parlament elé.

Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálati akciókkal kapcsolatban elmondta, tudják, hogyan kell elhárítani egy külföldi állam beavatkozását, és eszerint járnak el. A miniszterelnök szerint az állami szervek működnek, dolgoznak, és ő is a helyén van, irányítja ezeknek a munkáját. „Magyarország meg tudja védeni magát” – jelentette ki.

„Minden, amiről beszélünk, ugyanabba az irányba mutat. Tehát az ukrán titkosszolgálati akciók, a magyar ellenzék összejátszása az ukránokkal meg Brüsszellel, a Brüsszelből és a Sorostól érkező pénzek. Ukrajna gyorsított felvétele az Európai Unióba, ezek mind egyetlen irányba mutatnak, itt az Európai Uniót át akarják alakítani, és fel akarják venni Ukrajnát bármi áron. És ez tragikus következményekkel járna a magyar gazdaságra” – fogalmazott.

Összefutott Zelenszkijjel is

Az Európai Politikai Közösség Tiranában tartott csúcstalálkozójáról Orbán Viktor azt mondta, „voltak kétoldalú találkozók, néhány félreértést tisztáztunk, más ügyekben egyetértések jöttek létre, tehát a nemzetközi politika lassan épül, és az időnként ilyen haszontalannak tűnő összejövetelek is hoznak hasznot, visznek bennünket előre, tehát egyáltalán nem volt kidobott pénz meg idő eljönnöm ide”.

„Ma is mentünk azért előre, ma is jobbak Magyarország pozíciói, mint tegnap voltak, tehát ne úgy fejezzük be ezt a mai napot, hogy hiába dolgoztunk, hanem inkább úgy, hogy ma is elvégeztük a munkánkat, és ennek meg is van a látszata. Jelen van egyébként Zelenszkij elnök is, találkoztunk egymással, köszöntünk egymásnak” – tette hozzá.

Az interjúban a vasárnapra meghirdetett eseményre is kitértek, amelyen kiderül, hogy mit jelent a miniszterelnök által kiposztolt „HK” rövidítés. Orbán Viktor szerint nagy titok nincs, de látnivaló lesz: „Tudtuk, hogy Magyarország támadás alatt áll, azt is tudtuk, hogy ezt csak a kormány erőfeszítéseivel nehéz elhárítani. Szükségünk van azokra a hazaszerető emberekre, akik hajlandóak kiállni az ország mellett, hajlandóak harcolni Magyarországért, és belőlük kell szervezni egy politikai közösséget, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot. Ennek lesz egy találkozója, ez lesz látható mindenki számára”.

A beszélgetés végén szóba került a BYD nagy bejelentése is, miszerint Magyarországra költözik a kínai autógyártó cég központja. Orbán Viktor szerint Magyarországnak részt kell vennie a világ legmodernebb ipari fejlesztéseiben, ebből nem maradhatunk ki.

A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi lenne egy jó forgatókönyv a háború lezárására és Ukrajna jövőjére, azt válaszolta: „Minél hamarabb jöjjön létre egy Trump elnök úr és Putyin elnök úr közötti találkozó. Ez lehetőleg terjedjen ki az ukrán háborún túl a szankciók kérdésére és a gazdasági együttműködés kérdésére. Az európaiak értsék meg, hogy nincs értelme külön úton járni, zárkózzunk fel az amerikaiak mellé, mi is kössünk megállapodást az ukránokkal is meg az oroszokkal is.”