Anyaország, Koronavírus :: 2025. június 2. 19:33 ::

A bíróság szerint Rogán minisztériuma jogsértőn szórta a propagandát a vakcinainfós emailcímekre

A bíróság szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogellenesen kezelte az állampolgárok adatait, amikor a járványügyi felületen megadott emailcímekre politikai tartalmú leveleket küldött – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), melynek jogi képviseletével zajlott az eljárás a Fővárosi Törvényszéken. Az elsőfokú ítélet eltiltotta a Kabinetirodát az ilyen adatkezeléstől, írja a Telex.



Fotó: Németh Dániel/444

2020-ban hozta létre a kormány a vakcinainfo.gov.hu oldalt, ahol a lakosság az oltásra való regisztrációhoz adhatta meg emailcímét. A TASZ már 2021-ben jelezte, hogy a megszerzett adatokkal a kormány visszaélhet. A rendszernek egyébként a kezdetektől tisztázatlan volt a jogi helyzete, mivel nem tisztázták, hogy milyen célból használják fel az adatokat.

A most meghozott ítélet azt jelenti, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának nem volt kellő jogalapja az adatok kezeléséhez. Az ítélet kimondja azt is, hogy megsértették a célhoz kötöttség elvét, amikor nem az előre megadott, oltással kapcsolatos célokra használták, továbbá hogy a jövőben nem kezelhetik a szóban forgó adatokat. Emellett kötelesek nyilvánosságra hozni az ítéletet is a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

A döntés még nem jogerős, de amint azzá válik, ez az egyik legfontosabb kormány elleni jogi győzelem lehet – kommentálta a döntést a szervezet.

Áprilisban, amikor a kormány elindította a Voks2025 véleménynyilvánító szavazást Ukrajna EU-csatlakozásáról, amit országszerte rengeteg online és offline felületen hirdettek. Sőt: sokan szembesülhettek azzal is, hogy az oltásregisztrációnál megadott emailcímekre is küld szavazásra buzdító leveleket a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Még május 29-én is küldtek ki a vakcinainfós emailcímekre levelet, amelyben elújságolták, hogy a Voks2025-öt már online is ki lehet tölteni.

A kormány korábban azt állította, hogy az oltásregisztrációnál megadott emailcímeket csak vakcinákkal kapcsolatos információk közlésére használja majd, de azóta tavaly és tavalyelőtt is küldtek már ezekre a címre olyan emaileket, amelyek a vakcinákat nem, más kormányzati intézkedéseket viszont érintettek.