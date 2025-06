Anyaország :: 2025. június 20. 22:59 ::

Vékony Csongor kilépett a Mi Hazánkból - a párt szerint nem a revízió kérdése, hanem a budapesti elnöki pozíció elvesztése áll a háttérben

Némileg váratlan bejelentést tett Vékony Csongor, a Mi Hazánk volt budapesti elnöke, illetve a párt emlékezetpolitikai kabinetjének vezetője, aki pénteken azt közölte: kilép a pártból, mert azt már nem tudja elfogadni, hogy Toroczkai László korábban azt mondta, „a Mi Hazánk nem akar határmódosítást”. Szerinte ezzel a a párt cserbenhagyta az elszakított területeken élő magyarokat. A Mi Hazánk a Telexnek azt írta, Vékony azóta akart kilépni a pártból, hogy elvesztette a budapesti elnöki pozícióját.

Mivel a kilépési nyilatkozatában leírta, hogy jövőre ettől még el akar indulni az országgyűlési választáson, az önkormányzati mandátuma visszaadására szólította fel őt a párt elnöksége.

Vékony a bejelentésében azt mondta, kezdettől fogva voltak szituációk, melyeket másként ítélt meg, mint a pártvezetés, de bízott a politikai tapasztalataikban, és küzdött azért, hogy az általa képviselteknek is helye legyen a Mi Hazánkban. Szerinte a pártvezetés a kompromisszumok útján jár, és bár ő sok ilyen kompromisszumot hajlandó is volt eltűrni, a kereszténységben, az életvédő politikában és a revíziós gondolat életben tartásában nem köthetnek kompromisszum. A Mi Hazánk pedig szerinte már nem elég revizionista, ezért döntött úgy, hogy kilép.

A párt (most már csak egykori) politikusa arra reagált ezzel, hogy amikor a Hatvannégy Vármegye Mozgalom június 1-re Trianon Felvonulást rendezett, Toroczkai László a 444-nek azt mondta, „a Mi Hazánk nem akar határmódosítást, más tehát a programunk, mint a HVIM-nek.” Emiatt egyébként Budaházy György is felháborodott korábban, ő azt írta, egykor Toroczkai és Novák Előd is akarták a határmódosítást, és nála ez nem is változott. „A régi Toroczkai még a bajtársam volt, az újat már nem tudom hová tenni” – tette hozzá, és egy közel egyórás videót is csinált a revízióról.

Vékony Csongor két éve részt vett a híres Tompa utcai pad festegetős eposzában is, nem sokkal azután festette át azt, hogy az Amnesty International, miután a pad volt zöld-fehér és barna színű is, újra szivárványszínűre festette. Akkor a padmázolással egybekötött sajtótájékoztatón azt mondta: bárhol Magyarországon szívesen segítenek „az LMBTQ-színek eltávolításában”, és nem engedik, hogy „ránk erőltessék” az ezek által fémjelzett propagandát. Emiatt aztán rabosították is.

A Mi Hazánk a Telexnek azt írta, Vékony kilépésének hátterében az áll, hogy elvesztette a budapesti elnöki pozícióját. Kilépési szándékát számtalan alkalommal jelezte szóban és néhányszor írásban is, írásban legutóbb februárban. Szerintük a mostani kilépése sem Kárpátaljáról vagy a revízióról szól – amivel kapcsolatban Toroczkai László elmondta egy videóban , hogy az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest sem változott semmit az álláspontja –, Vékony Csongor valójában önös érdekből lépett most ki a Mi Hazánkból.

„Tekintettel arra, hogy a kilépési nyilatkozatában azt is leírta, hogy a jövő évi választásokon függetlenként vagy akár más pártlista színeiben el kíván indulni, emiatt a pártunk elnöksége az önkormányzati mandátuma visszaadására szólította fel, hiszen mandátumát a Mi Hazánk listájáról szerezte” – tette hozzá a párt.

(Telex)