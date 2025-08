Anyaország :: 2025. augusztus 4. 13:18 ::

Itt az egyik felmérés, ami alapján Orbán azt állította, hogy megnyernék a választást

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne - az Index megszerezte a kormányfő által hivatkozott adatsor egyik részletét.



Orbán Viktor július 26-án megtartotta hagyományos tusnádfürdői előadását. A miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy a belső felméréseik szerint, ha most vasárnap lenne a választás, akkor 106 egyéni választókerületből 80-at megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne.

Török Gábor politológus szkeptikusan fogadta a kormányfő állítását, amelyet úgy kommentált, „ha valóban – ahogy mondta – 80 helyen nyerne ma is a Fidesz a 106 körzetből, akkor akár elég is lenne a technikai finomhangolás, de bizony itt még a kormányhoz közel álló intézetek felméréseiből sem ez jön ki”.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az Index kérdésére reagált Török Gábor szavaira: „Szamárság, amit Török Gábor mond. Az országos listákra vonatkozó közvélemény-kutatások és a 106 egyéni választókerület teljesen eltérő dolog. Az országos kutatási adatokból nem lehet olyan következtetést levonni, amelyet Török Gábor tett. Ha jól értelmezem, a miniszterelnök 106 egyéni választókerületben elvégzett kutatási eredmény alapján tette a nyolcvan választókerületre vonatkozó állítását. A DK és a Tisza már bejelentette, hogy minden választókerületben elindul, a Kutyapártnak is lesz önálló listája, ami legalább 71 egyéni jelöltet feltételez, illetve ott van még a Mi Hazánk is. Orbán Viktor szavai arra vonatkoztak, hogy ebből a mezőnyből az egyéni választókerületekben kiknek van a legnagyobb esélye, egyébként a Nézőpont Intézet országos kutatási eredményei relatív Fidesz-többséget mutatnak, és relatív többséggel is lehet nyerni a választókerületekben.”

Az országos közvélemény-kutatások megosztó képet mutatnak, a Medián és az IDEA Intézet a Tisza Párt vezetését, viszont a Nézőpont Intézet, valamint a Társadalomkutató a kormánypártok előnyét mérte.

Az Indexhez több adat is eljutott abból a közvélemény-kutatásból, amely alapján Orbán Viktor azt állította, hogy nyolcvan választókerületet megnyernének a kormánypártok. A felmérés nem az egyelőre be sem jelentett választókerületi jelöltek, hanem a pártok népszerűségét vizsgálta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben.

Az adatok szerint a jászberényi központú választókerületben a felnőtt népesség 40,4 százaléka támogatná a Fidesz-KDNP-t egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson. A sorrend:

Fidesz–KDNP – 40,4 százalék

Tisza Párt – 25,8 százalék

Mi Hazánk – 5,8 százalék

Demokratikus Koalíció – 4,7 százalék

Jobbik – 2,7 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 2,4 százalék

LMP – 1,5 százalék

Momentum – 1,3 százalék

Párbeszéd – 1,3 százalék

MSZP – 1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 1,2 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,8 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 7,1 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusában.

A 2022-es országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP ebben a választókerületben listán 59,75 százalékot szerzett. Az egyéni mandátum Pócs Jánosé lett, a kormánypárti politikust a választók 59,81 százaléka támogatta. A hatpárti ellenzék jelöltje, Kertész Ottó 33,74 százalékot ért el.