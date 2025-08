Anyaország :: 2025. augusztus 4. 17:34 ::

Chaten mondta el a gönyűi fiú, hogy haragszik a családjára, és meg akarja ölni őket

Nemhogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei település lakói, de még a közvetlen szomszédok sem sejtették, milyen lappangó harag és indulat feszülhet a 13 éves fiúban, aki vasárnap éjjel megkéselte édesanyját és nagymamáját. Erre a haragra abból a chatelésből következtethetünk, amelyet a véres helyszínre kiérkező rendőrök a fiú számítógépén találtak, írja a Telex.



Elvezetik a késelő kamaszt a Győri Járásbíróságról, ahol elrendelték a letartóztatását (fotó: Laczó Balázs / Telex)

Az üzenetváltás titkos csatornán keresztül folyt, így ki kell deríteni, hogy ki volt a vonal másik végén, de a lap értesülései szerint az üzenetváltásban szerepelt, hogy a fiúnak komoly konfliktusa van a szüleivel, haragszik rájuk, és arra is utalt, hogy ezért meg akarja őket ölni. Ez utóbbi miatt szerepel a gyanúsításban az előre kiterveltség.

A Győr melletti Gönyűn sokan ismerik a családot, de egészen hétfő délutánig alig-alig hallottak arról, mi történt előző éjjel a rendben tartott családi házban. Onnan soha nem hallatszott ki kiabálás vagy hangos szó, mondták a közvetlen szomszédok. Normális családnak írták le őket, a fiút kimondottan okosnak és tehetségesnek tartották, aki Győr egyik elitgimnáziumának a tanulója volt. „Kora reggel mindig az esztergomi járattal bement Győrbe, hogy időben beérjen. Utána pedig délután jött haza. A többiektől külön élte a maga életét.”

A fiú szinte senkihez sem szólt. A szomszéd egy évekkel ezelőttről való kedves történetet elevenített fel, amikor a fiú azt ígérte neki cérnahangon, hogy felviszi a Holdra, ahhoz pedig épít majd egy űrhajót. A házban hárman éltek, az apa, a most megkéselt anya és a 13 éves kamasz. A nagymama, aki az édesanya anyukája, véletlenül tartózkodott a házban, pontosabban azért, mert baleset érte, a karját törte, azért nem tudta most magát egyedül ellátni a győri otthonában.

A véres éjszakán sem szűrődött ki semmi zaj a házból. A szomszéd hétfőn hajnali kettőkor csak azért ébredt fel, mert a faluban az erős szél miatt ismét áramszünet volt, és zavarta, hogy ilyenkor a háztartásbeli gépek órája elállítódik. Éjjel kettő után nem sokkal látta, hogy villog valami az utcában (ezek a rendőrök és a mentők lehettek), de még reggel sem gondolt semmi rosszra – egészen addig, amíg nem kérdeztek rá, hogy mi történt a szomszédban.

Az első kihallgatásán a fiú is elismerte: vasárnap éjjel rátámadt az édesanyjára és a nagymamájára, majd maga hívta a rendőrséget azzal, hogy szerinte megölte őket.

A sebesülteket a győri Petz-kórházba vitték, ott az éjjel meg is műtötték őket. A feltárás után kiderült, hogy a sérülések nem jelentenek életveszélyt egyikőjüknél sem, ezért sem az anya, sem pedig a nagymama nincs az intenzív osztályon.

A rendészeti államtitkárság közlése szerint mindketten nyaki szúrt sérüléseket szenvedtek, életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezés mentette meg. Az apa reggel ért haza a munkából, és értetlenül áll a történtek előtt.

Hétfő dél után nem sokkal a családi házból épp elindult az apa, és vele tartott a korábbi kapcsolatából született nagylánya, aki már felnőtt, nem él a családdal. Nem kívántak nyilatkozni, és az is kiderült, hogy nem a bíróságra mentek, ahol délután kettőkor kezdődött a gyerek letartóztatását célzó ülés. A családból senki nem volt tehát vele a bíróságon.

Az első kihallgatáson a fiú azt mondta: a béke, amelyet a családdal kapcsolatban mindenki emlegetett a faluban, csak látszólagos volt. A diák beszélt konfliktusáról a szüleivel, és az iskolában is voltak problémái. Meg kell vizsgálni, hogy ennek volt-e nyoma, beszélt-e mással is erről, vagy csak a chatelő ismeretlennel. Az is kérdés, hogy a chattárs felnőtt vagy gyerek volt-e, de neki elmondta, mire készül.

A fiút több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítják, amelyet az ügyészség szerint előre kitervelten, és a nagymama esetében védekezésre képtelen személy ellen követett el. Az ülés a szokásosnál is rövidebb volt, alig több mint húsz perc. A fiút bilincsben hozták, és abban is vitték el a Győri Járásbíróság épületéből. Papucsban volt, ahogy hajnalban elfogták.