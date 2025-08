Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. augusztus 5. 14:48 ::

Toroczkai: egyre több illegális migráns vallja kínainak magát

Érdekes jelenség, hogy újabban a déli határon keresztül ismét egyre nagyobb számban érkező illegális migránsok közül egyre többen kínainak vallják magukat. A napokban Ásotthalomnál elfogott határsértők közül 7 kínainak, 1 egyiptominak, 1 szírnek, 1 pakisztáninak mondta magát - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Egyikük (ő inkább közel-keletinek vagy észak-afrikainak tűnt) a csoportból kiválva futva menekült Ásotthalom belterületén, befutott a családi házak udvarára, kerítéseken átugorva udvarról udvarra menekült. Sajnos nem volt ott éppen egyetlen kuvasz sem, és egyik magánházban sem volt éles lőfegyver, így a lakosok nem tudták megállítani. Szerencsére a mezőőrök, rendőrök, határvadászok résen voltak, elkapták a betolakodót. A migráns ezt nevetgélve fogadta. Neki ez egy jó móka, hiszen bármikor újra próbálkozhat, nekünk ez a küzdelem az életünk.

Megpróbáljuk kideríteni, hogy mi ez az új jelenség, miért mondják magukat egyre többen kínainak. Ez csak egy trükk, vagy esetleg az EU-ban élő rokonaikhoz jönnek, esetleg a magyarországi kínai globális cégek hatalmas (állami támogatással megvalósuló) beruházásai vonzzák őket? Azt már tudjuk, hogy az ázsiai vendégmunkásokat regisztráció nélkül, a nagyvárosainkban szétszórva, félig illegális szálláshelyeken szállásolják el, a papírokkal, nevekkel, arcokkal pedig úgy trükköznek, ahogy akarnak. A magyar hatóságok nem tudják követni ezt az új inváziót.

Érdekes jelenség, hogy újabban a déli határon keresztül ismét egyre nagyobb számban érkező illegális migránsok közül egyre többen kínainak vallják magukat. A napokban Ásotthalomnál elfogott határsértők közül 7 kínainak, 1 egyiptominak, 1 szírnek, 1 pakisztáninak mondta magát.… pic.twitter.com/QdNP4FSgO1 August 5, 2025

A Fidesz közben pont az ázsiai vendégmunkások irányába érzékenyít

Filep Dávid (más néven a „Kopasz”), megafonos influenszer kitett egy rövid videót arról, hogy Európában 25 millió ázsiai bevándorló él, akik nem késelnek és robbantgatnak, pedig „ők is eltérő kultúra”, de ők „legálisan érkeztek” – találja meg rögvest a magyarázatot is.

Természetesen komoly belpolitikai oka van annak, hogy ez a reakció megszületett, írja a Magyar Jelen. Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetvezetője szerint Filep egyértelműen azt az ellentétet igyekszik feloldani (sikertelenül) – ami immár a fideszes szavazókat is zavarja –, hogy míg a kormány azt hirdeti, ellenzi a migrációt, addig ázsiai vendégmunkások lepik el az országot.

Lantos a közösségi oldalán reagált, szerinte a Fidesz egyre nehezebben tudja megmagyarázni saját szavazótáborának, hogy miközben a nyilvánosság előtt elutasítja a migrációt, valójában évek óta nagy számban importál ázsiai vendégmunkásokat az országba. A bejegyzés szerint a kormány kommunikációja igyekszik éles határvonalat húzni az illegális és a legális migráció között, azonban Lantos arra figyelmeztet, hogy Nyugat-Európa példája is azt mutatja: a migráció – beleértve a legális formákat is – hosszú távon komoly társadalmi feszültségekhez vezethet, sőt, ennek következményeként alakultak ki a no-go zónák is.

„Mi már akkor is figyelmeztettünk a migráció veszélyeire, amikor a Fidesz még a Liberális Internacionálé tagjaként működött, és eszébe sem jutott ezzel a témával foglalkozni” – fogalmazott, utalva a 2015-ös migránsválságra, amikor a kormánypárt először emelte be hangsúlyosan a migrációt politikai kommunikációjába. „El lehet lopkodni a nemzeti radikális oldaltól programpontokat és retorikai elemeket is, de ha egy rendszer belső tartalmában és szerkezetében nem nemzeti, hosszú távon ez ki fog bukni” – mutatott rá.

„És most ez történik a szemünk előtt, ugyanis a Fidesz gazdaságpolitikája egyértelműen a globális kapitalizmust szolgálja, megannyi vissza nem térítendő állami támogatást adva a globális nagytőkének, amelynek esze ágában sincs magyarokat foglalkoztatni, hoznak helyettük olcsó ázsiai vendégmunkásokat. Csakhogy a vendégmunkás is migráns, és ha nem teszünk ez ellen semmit, itt fognak maradni” – folytatja.

Ráadásul az sem feltétlenül igaz, hogy nincs közbiztonsági probléma, konkrét eseteket is említ: például egy debreceni erőszakolási ügyet , amelyben egy kínai vendégmunkás volt az elkövető, illetve olyan verekedésekről is beszámolt, amelyek vendégmunkásokhoz köthetőek. Ezek alapján a Mi Hazánk arra figyelmeztet: a vendégmunkások számának növekedésével együtt nőhetnek a közbiztonsági problémák is.

„Sovány vigasz, hogy »legalább nem robbantgatnak«, csak éppen a nyílt utcán megvernek, és közben ugyanúgy elveszítjük a hazánkat” – fogalmaz a Mi Hazánk kabinetvezetője, hozzátéve: egyedüli politikai erőként következetesen elutasítják a migráció minden formáját.