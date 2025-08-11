Anyaország :: 2025. augusztus 11. 10:23 ::

Több mint hat kilogramm kokaint találtak egy utasnál a budapesti repülőtéren

Több mint 6 kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.

Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek - fejtették ki.

A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag - a kábítószerteszt szerint kokain - került elő.

A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.

A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak - áll a közleményben.