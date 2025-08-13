Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 13. 14:54 ::

Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a legfőbb ügyész Sebestyén József halála ügyében

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében – erősítette meg az Indexnek Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője.

A lap azt a tájékoztatást kapta, hogy egy magánszemély tett feljelentést, miszerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, eddig tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki később – feltehetően a bántalmazás következtében – elhunyt. A szóvivő szerint az eseménysor jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el. A nyomozást a rendőrség folytatja le. A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet – közölte a Legfőb Ügyészség szóvivője.

A lap emlékeztet, hogy a Btk. szerint magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekmény esetén, ami a magyar törvény szerint büntetendő, a magyar büntetőtörvényt kell alkalmazni.

