"A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik csoportjában" - visít az SZDSZ... azazhogy a fideszes sajtó

"A több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns" - ajvékol a "Magyar" Nemzet.

"Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak" – írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben "bagatellizálta a buszok kigyulladását is" - teszi hozzá a lap.



Íme a "bűnjel"

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatók. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette.

Az ügyben kérdéseket intéztek a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai.

"Az említett csoportnak semmi köze nincs a Tisza Párthoz. Abban több, a Tiszát és Magyar Pétert gyalázó poszt is megjelenik naponta. A Tisza minden ilyen tartalomtól elhatárolódik, habár semmi köze hozzá. Jó vergődést!" – írták válaszukban.