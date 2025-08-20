Anyaország :: 2025. augusztus 20. 08:56 ::

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen szerda reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.

Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek.

(MTI)