2025. augusztus 22. 16:54

Trump kézzel írta meg válaszát nagyszerű barátjának, hogy nagyon dühös a Barátság vezetéket ért támadás miatt

Orbán Viktor levélben panaszkodott Donald Trumpnak, amiért az ukránok szétlövik a Barátság kőolajvezetéket, holott ez az egyetlen kőolajforrás Magyarország számára. A miniszterelnök levelét az amerikai elnök válaszával együtt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzés alapján a Magyar Nemzet fakszimile kiadásban tette közzé – írja a 24.

A kormányfő szerint Ukrajna Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai „történelmi találkozója” előtt dróntámadást intézett az ellen a Barátság kőolajvezeték ellen, amely Magyarországot és Szlovákiát is ellátja. Orbán szerint a két országnak nincs más forrása a kőolajimporthoz.

Magyarország árammal és benzinnel támogatja Ukrajnát, ők pedig viszonzásképp bombázzák a vezetéket, amely ellát minket

– írta Orbán hozzátéve, hogy ezt nagyon barátságtalan lépnek tartja.

A választ Trump kézzel írta rá a levélre: