Anyaország :: 2025. augusztus 22. 17:42 ::

Magyar Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánról

„Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány” – állítja Magyar Péter, aki képeket is csatolt posztjához, amelyeken Orbán Viktor is látható, amint egy Hot Stuff névre keresztelt hajón tartózkodik, feltehetően az Adrián. Magyar Péter úgy értesült, a miniszterelnökkel tartott Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni és Orbán Balázs politikai igazgató is (ő nem ismerhető fel egyik fotón sem).



Fotók: Magyar Péter / Facebook

– Miközben 3 millió honfitársunk a létminimum alatt tengődik, miközben több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer, aközben a hatvanpusztai uradalmi birtok ura a kéthetes indiai luxusutazás után most épp a festői adriai szigeteket járja körbe. Háborús veszélyhelyzet és kormányzás a la Orbán – fogalmaz a Tisza Párt elnöke bejegyzésében. Hogy pontosan hol és mikor készültek a képek, illetve mi a forrásuk, arról Magyar semmilyen információt nem közölt, ugyanakkor az tény, hogy Orbán Viktor péntek reggel kihagyta a Kossuth rádiós interjút, miközben előtte való nap még részt vett a kormányülésen.

24.hu megkereste a Tisza Pártot, kérdésükre elmondták, a képek a horvátországi Brac szigetén, Milna város kikötőjében készültek. Ugyanakkor a portál a nyilvános repüléskövető oldalak adatai alapján nem talált a honvédség repülőflottájából olyat, amely a napokban Horvátországba repült volna.

A jachtnak nevezett vízi jármű egy légkondicionált vitorláshajót jelöl, amelyet 2022-ben építettek, Horvátországban bérelhető, 17,2 méter hosszú és 12 fő befogadására alkalmas a Croatia Yachting Charter oldala nyomán – írja az Economx.hu. A többek közt fűtéssel és generátorral is ellátott hajó heti bérlése szezontól függően több ezer euró, legkorábban októberre foglalható, egy hétre mintegy 4400 euróért (1,7 millió forintért). A jacht bázisául szolgáló Marina Kastela Split közelében található. A képek alapján ugyanakkor csak valószínűsíthető, hogy Orbánék bérelték ki a jachtot.

(Magyar Hang)