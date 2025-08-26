Anyaország :: 2025. augusztus 26. 21:57 ::

Egy életre eltiltaná a vezetéstől a személyautót leszorító kamionsofőrt az ügyészség

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az M0-ás autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltást indítványoz az ügyészség.

Mint írták, az ügy vádlottja 2024 júliusában az M0-ás autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán haladt egy pótkocsis teherautóval, amikor észlelte, hogy egy személygépkocsi fel kíván hajtani az autóútra.

A férfi - noha a személyautó sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség - nem kívánta elősegíteni a besorolást - ismertette a főügyészség.

A vádlott a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát, ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki, a leállósávra hajtva.

A baleset elkerülése kizárólag a személyautót vezető kitérő manőverének volt köszönhető - írta a főügyészség, megjegyezve: az eljárás során megállapították, hogy az elkövető a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.