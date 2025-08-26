Anyaország :: 2025. augusztus 26. 23:15 ::

Több mint száz tonna fémhulladékot harácsolt össze két somogyi "üzletember"

Több mint 100 tonna hulladék engedély nélküli gyűjtése miatt vádat emelt az ügyészség két férfi ellen - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-t.

Azt írták: a vádlottak 2021 márciusától gyűjtöttek fémhulladékot, amelyet saját és másoktól használatba kapott autókkal szállítottak Kaposvár környéki fémátvevő telephelyekre, hogy bevételhez jussanak.

A fiatalabb férfi négy év alatt 711-szer értékesített hulladékot, a 100 tonnát meghaladó fémért több mint 12 millió forintot kapott, idősebb társa 88 leadással 1 millió forint körüli összegre tett szert - tették hozzá.

A vádlottakat a rendőrök 2024 májusában Barcs környékén érték tetten, amikor az autójukhoz kapcsolt utánfutóval nagyobb mennyiségű fémhulladékot szállítottak Kaposvár irányába.

Az ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában mindkét férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzásra tett indítványt különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt - olvasható az ügyészség közleményében.