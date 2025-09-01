Anyaország :: 2025. szeptember 1. 13:30 ::

A Blikk szerint belsős munka volt MiG-29-esek kifosztása

A kecskeméti katonai reptéren dolgozók közül kikerülő tolvajok lophatták el a bázison tárolt MiG–29-esek alkatrészeit, értesült a forrásától a Blikk. A nagyobb egységeket kisebb darabokra bontva pakolhatták ki a gépekből az orrkúpot megbontva – olvashatjuk a Blikk nyomán az Indexen.

„A MiG–29-es balhét bentiek csinálták. Az egyik század emberei” – állította a Blikknek egy, a katonai repülőtéri dolgokban jártas informátor, aki nem járult hozzá a neve megosztásához.

Mint ahogy arról korábban írtunk , ismeretlenek a MiG–29-es vadászgépek lokátortereiből vittek el alkatrészeket, miután átvágták a kerítést.

A tettesek állítólag a kifejezetten értékes, nehezen beszerezhető komponensekre utaztak. A magyar állam 2019-ben próbált megválni a maradék 19 példánytól, 20 hajtóművel és mintegy 300 egyéb tartozékkal együtt, 2,8 milliárd forintos kikiáltási áron.

Az elektronikus aukción azonban egyetlen licit sem érkezett, részben azért, mert NATO-tagként az eladáshoz az orosz gyártó hozzájárulása is kellett volna.

A Blikk informátora szerint nem a drótkerítést átvágó külsős elkövetők állhatnak a történtek mögött, a legtöbb részlet szerinte egyértelműen belsős elkövetésre utal.



Fotó: Faludi Imre/MTI

„A kiszedett alkatrészeket a tolvajok egy járműbe rakhatták, és egyszerűen kihajtottak a laktanyából” – tette hozzá. A művelethez a három cipekedő ember mellett a csapatnak szüksége lehetett egy figyelőre is, hogy senki ne zavarja meg őket – folytatta.

A Blikk másik értesülése szerint a laktanyából huzamosabb ideje tűnnek el dolgok. Ezek között voltak híradós készülékek, harcászati és fegyveralkatrészek, valamint speciális ruhák is. A tettesek jó pénzért próbálnak ezeken túladni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság friss tájékoztatása szerint még mindig zajlik az ügyben indított nyomozás, ezért nem áll módjukban bővebb információt közölni.

A Honvédelmi Minisztérium pedig jelezte, párhuzamosan két vizsgálat is folyik a kecskeméti repülőtéren történt betöréses lopás miatt. A rendőrség mellett a Magyar Honvédség is keresi a felelőst vagy felelősöket.