Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki forgalomból a Nébih

Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) - közölte a hatóság az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban. Az ellenőrzés eredményeként mintegy 55 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.

Az Nébih honlapján közzétett tájékoztatás szerint a jogsértő az 1147 Budapest, Fűrész utca 115 címen lévő OCM Systems Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

A budapesti raktár ellenőrzésekor nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB-elosztók, izzók) is tároltak - írták.

A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. A hordókon azonban gyártói címke nem, csak néhány számkód szerepelt. Az ügyfél által bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövethetőséget nem tudta igazolni, ezért a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül - írták a közleményben.