Két perc alatt, plazmavágóval fosztotta ki két moldáv a zuglói posta bankautomatáját

Őrizetbe vették azt a két férfit, akik a gyanú szerint plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében csütörtök éjszaka - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken.

Azt írták: a feltételezett elkövetőket kétrendbeli, jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb kárt okozó rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak nem tettek vallomást, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat - tették hozzá, megjegyezve: a nyomozást a BRFK vagyonvédelmi osztálya folytatja.

A részletekről közölték, hogy az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el - hangsúlyozták.

Felidézték azt is, hogy Bukovics Péter, a BRFK Vagyonvédelmi Osztály vezetője az ügyről tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek.

A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak. A két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak - fejtették ki.

Kitértek arra is, hogy a kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is.

A 39 és 41 éves férfiak moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak - közölte a BRFK, hozzátéve: a nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et.

(MTI - Police.hu)