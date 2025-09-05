Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. szeptember 5. 13:51 ::

A Központi Nyomozó Főügyészség megkezdte a nyomozást a végrehajtó-maffia ügyében

Sajtótájékoztatót tartott ma Toroczkai László és dr. Fiszter Zsuzsanna, mert bejelentésük nyomán a Központi Nyomozó Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Főosztálya megkezdte a vizsgálatot a végrehajtó-maffia működésének felderítéséről, írja a Magyar Jelen.

Az eljárás keretében a főügyészség szeptember 4-én beidézte dr. Fiszter Zsuzsannát kihallgatásra. A kihallgatást követően Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és Fiszter Zsuzsanna jogi szakértő sajtótájékoztatót tartott. Fiszter Zsuzsanna elmondta: három órán át tartó kihallgatása során azt tapasztalta, hogy az ügyészségben van akarat a végrehajtó-maffiahálózat felgöngyölítésére, és a nyomozást vezető ügyész, aki a Schadl-ügynek is nyomozó ügyésze volt, tisztában van a részletekkel.

Fiszter Zsuzsanna ügyészi kérdésre válaszolva megnevezte azt a két végrehajtót is, akik az átadott felvételen hallhatók.

Toroczkai László hozzátette: több órányi hangfelvétel van a birtokukban, amelyet folyamatosan hoznak nyilvánosságra, és a további kihallgatásokon átadnak az ügyészségnek. Az átadott felvételekkel kapcsolatban eddig három politikai szereplőt neveztek meg: dr. Bohács Zsolt korábbi fideszes képviselőt, L. Simon László korábbi kultúráért felelős államtitkárt, jelenlegi miniszteri biztost és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt mint érintetteket.

Ugyanakkor a végrehajtó-maffiában érintettek közt miniszter is van a hangfelvételek szerint, kellő időben az ő nevét is nyilvánosságra fogják hozni - jelentette ki Toroczkai László.

A pártelnök elmondta: a sajtó nem kíváncsi a valódi, konkrét bűnügyek feltárására, nem tudósít arról, ha a leleplezést a Mi Hazánk Mozgalom, egy parlamenti párt képviselői végzik el, miközben Magyar Péter minden lépéséről több tucat médiafelület ad hírt. A Mi Hazánk Mozgalom ennek ellenére folytatja a nyilvánosság tájékoztatását a végrehajtó-maffia leleplezéséről élőben és a közösségi felületeken is.