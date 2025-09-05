Anyaország, Külföld :: 2025. szeptember 5. 17:14 ::

Már a román helyezkedés sem a régi: Simion Lengyelországban szidta Tuskot és dicsérte Orbánt

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője súlyos diplomáciai incidenst okozott Lengyelországban, a Karpacz Gazdasági Fórumon, ahol nemzetközi közönség előtt Orbán Viktor magyar kormányfőt „a keresztény civilizáció és egész Európa vezetőjének ” nevezte. A kijelentést többen a Budapestnek való alárendeltség gesztusaként értelmezték – írja a romániai Adevarul nyomán az Index. A lap szerint a volt román elnökjelölt kijelentései azért nem voltak szerencsések, mert az utóbbi hetekben feszültség alakult regionális szinten, amivel vélhetően a magyar–lengyel–ukrán diplomáciai üzengetésekre gondolnak.

„Orbán Viktor a magyar nép, a keresztény és az európai civilizáció vezetője. Tiszteletben tartjuk azokat az erőfeszítéseit, amelyeket a családok és a biztonságos környezet előmozdításának érdekében tesz Magyarországon. És az a tény, hogy ő a szomszédunk, és fontos, hiszen jelentős magyar kisebbség él Romániában. Sokan közülük konzervatívok és Orbán Viktort követik, mert ő tudja, mi a legjobb kontinensünknek” – mondta George Simion a rendezvény színpadán.

Ugyanezen a panelbeszélgetésen – amelyet Anna Lukaszewska-Trzeciakowska, a Mol Magyarország képviselője moderált – Simion keményen támadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, tette mindezt a politikus saját hazájában. Az AUR vezetője Tuskot a „globalista program szolgájának”, valamint „Ursula von der Leyen és Berlin kezében lévő bábnak” nevezte.

„Nem vagyok Donald Tusk nagy rajongója, aki csak egy báb Ursula von der Leyen és Németország kezében” – mondta az AUR vezetője.