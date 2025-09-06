Anyaország, Gazdaság :: 2025. szeptember 6. 16:32 ::

Olyan jól sikerült a repülőrajt, hogy a választási évben nem fog összejönni a beígért mértékű minimálbéremelés

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az RTL Híradónak mondta el, hogy a korábbi megállapodásban rögzített 13 százalék helyett csak 10 százalékos lehet a minimálbéremelés. Mint mondta: jelen gazdasági körülmények között ennek is örülni kell – írja Telex.

Miről is van szó? Magyarországon érvényben van egy 3 éves bérmegállapodás, amely szerint a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re pedig 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. A minimálbérrel annak is érdemes foglalkoznia, aki annak a sokszorosát keresi, mert a minimálbérre vonatkozó szabályok az egész munkaerőpiacot, a vállalkozások életképességét és egy gazdaság általános bérszintjét is meghatározzák.



Pedig a Fidesz - sok közül az egyik - farokszakértője is megmondta, hogy szárnyalunk már

Ennek is örülni kell

Nagy Márton szerint, ha a környéken csak egy százalék körüli a reális gazdasági növekedés, akkor a két számjegyű minimálbéremelés is szép emelés azoknak, akik csak keveset keresnek. A minimálbér, a garantált bérminimum (vagyis a képesítés mellett adható legkisebb bér) mintegy egymillió embert érint Magyarországon.

Hozzátehetjük, a túlzott béremelés – amennyiben az nem párosul a termelékenység növekedésével – a vállalati profitokat csökkenti, és mivel Magyarországon a vállalatok adóterhelése eleve magas, főleg a különadókkal is terhelt szektorokban, így van abban ráció, hogy a vállalatok jövedelmezőségét és túlélési esélyét ne csökkentsük túlzott mértékben. (Csak felmerül a kérdés, hogy miért tart ott a termelékenység, ahol – a szerk.)

Nagy Márton újra átnézte a számokat

Ugyanakkor valójában a tavaly megkötött bérmegállapodás egy konkrét számításon alapult.

A matek alapja az volt, hogy a megállapodás megkötésének idején reálisnak tűnt, hogy a magyar gazdaság 2025-ben 8,7 százalékos bruttó átlagkereset-emelkedést érhet el, 3,4 százalékos lesz a GDP-növekedés és 3,2 százalékos az infláció. Amikor Nagy Márton nemrégiben újra átnézte a számokat, akkor azt tapasztalta, hogy a 8,7 százalékos bruttó átlagkereset-emelkedés reális maradt, de csak 1 százalékos lesz a 2025-ös GDP-növekedés és 4,7 százalékos lehet az idei infláció.

Ha a kormány úgy gondolkodik, hogy a vállalatok az átlagos inflációt maguk is érvényesítik az áraikban és az átlagos növekedéssel nekik is nő az üzletük, akkor elvileg kigazdálkodható a bérmegállapodásban rögzített béremelés.

Túl nagyot ígértek

Kicsit profánul, bár a lanyhább növekedés és a vártnál magasabb infláció egyike sem öröm, de a béremelések szempontjából semlegesítik. kiütik egymást, vagyis ha egy cég ugyan a vártnál kevésbé növeli a volumeneit, de az árait jobban, akkor elvileg tartható a bérmegállapodás.

Ugyanakkor Nagy Márton már korábban is jelezte, hogy valójában a gyengébb növekedés miatt nyitott az újratárgyalásra, és ezt még a szakszervezetek is elfogadták. Az RTL-nek nyilatkozó Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke legalábbis ezt mondta, ami érthető, hiszen nyilván a szakszervezeteknek sem az az érdeke, hogy a vállalatok irreális vállalásokat tegyenek, majd bezárjanak.

Ugyanakkor a bérével soha senki nem elégedett, ráadásul Magyarország már tényleg csak Bulgáriát előzi meg a bérek tekintetében, de valójában a magyar bérfelzárkózás gyors ütemű, vagyis pár nehéz évet leszámítva jellemzően a bérek nominális növekedése meghaladta az infláció mértékét. Vagyis a munkavállalók életszínvonala emelkedett.

Ugyanakkor a kormány távlatilag már nagyon merész vállalásokat is bemondott, mint a 400 ezer forintos minimálbér, vagy az egymillió forintos átlagkereset célkitűzése. Ezektől azért eléggé messze vagyunk. az ugyanakkor egészen biztos, hogy az örvendetes reálbér-emelkedés valójában csak akkor pozitív hír, ha annak van gazdasági alapja, vagyis, ha a bérek nem azért emelkednek, mert megállapodás, kötelezettség van rá, hanem azért, mert a munkavállalók valóban kitermelik az egyre magasabb bérüket.