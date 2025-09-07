Anyaország :: 2025. szeptember 7. 16:39 ::

Továbbra is titkolja a honvédelmi minisztérium, hogy miért fedezték a zsírleszívós Ruszin-Szendit, amíg nem volt tiszás

A volt vezérkari főnök juttatásairól, egyéb ügyeiről kérdezték a minisztert. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök juttatásait a hivatásos szolgálati viszonya megszűnésekor hatályos jogszabályok alapján állapították meg.



"Nemzeti" együttműködés: addig nincs gond a közpénzből kitartottakkal, amíg nem sütögetik a saját hatalmi pecsenyéjüket (fotó: Magyar Péter / Facebook)

Vargha Tamás államtitkár csak ennyit válaszolt Novák Elődnek. A Mi Hazánk politikusa azonban nemcsak arra várt választ Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől, hogy miért utalnak még havonta 1,3 millió forintot Ruszin-Szendinek , hanem a volt vezérkari főnök egyéb ügyeiben is firtatta a miniszter felelősségét.

Novák Előd emlékeztette a honvédelmi tárca vezetőjét, hogy az ő javaslatára váltották le 2023. április 27-én Ruszin-Szendi Romuluszt, amit azonban sem Szalay-Bobrovniczky Kristóf, sem a minisztérium nem indokolt, sőt megköszönték szolgálatait.

Novák idézte a Honvédelmi Minisztérium akkori közleményét , amely szerint

Ruszin-Szendi altábornagy komoly érdemeket szerzett a katonai kiképzés felgyorsításában és korszerűsítésében, illetve jelentős lépéseket tett a Magyar Honvédség harcképességének növelése érdekében. (…) A haza szolgálatát más területen fogja folytatni.

Novák Előd kommunikációs vészhelyzeti mentésnek nevezte, hogy napokkal később már azt írták:

Harcászati szintről hadműveleti szintre kell emelni a Magyar Honvédség képességeit és ehhez a megfelelő ember a Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor altábornagy.

Novák Előd arra várt választ a minisztertől, hogy a fenti „búcsú” szövege egy megtévesztő hazugság volt-e. Ruszin-Szendinek azért kellett távoznia, mert olyan fegyelmi problémák voltak vele, amelyek miatt folyamatosan szóbeli és írásbeli figyelmeztetésekben kellett részesíteni? Szerinte ez egyszerűen tisztázható lenne, ahogy az is, miért vezették félre a közvéleményt.

Miért nem a valós, tényszerű indokolással rúgták ki Ruszin-Szendit a vezérkari főnöki beosztásból, ha csak a felét sejtették idén napvilágot látott bűnlajstromának? Novák jelezte: szerinte a milliárdos „szolgálati lakása” jóváhagyásának ügyéért a miniszter is felelős , a bűnpártolást a Btk. szabadságvesztéssel rendeli büntetni, márpedig teljesen nyilvánvaló, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ügyeihez több személynek is segédkeznie kellett.

Miért nem indítottak 2023 áprilisában büntetőeljárást Ruszin-Szendi ellen? Hiszen, ha másnak nem, akkor a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak biztosan tudnia kellett a bűnlajstromáról.

Novák Előd úgy vélte: Szalay-Bobrovniczky Kristófnak (vagy valamelyik államtitkárának) büntetőjogi feljelentést tenni nemcsak joga, hanem munkaköri kötelessége is lett volna.

Felelős vezetőként miért nem indított legalább méltatlansági eljárást Ruszin-Szendi ellen?

– kérdezte a minisztert.

