Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál… – írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház.
A Story arról írt, Koós kedd hajnalban próbált meg véget vetni az életének. A lap hozzáteszi, a 27 éves színésznőre barátnője talált rá. A Magyar Teátrumi Társaság közleményt adott ki, amelyben azon túl, hogy segítséget ajánlottak Boglárka családjának, a bajban lévő művészeknek, a színésznő színházának is üzentek. A Magyar Színházi Társaság, a Színházi Dolgozók Szakszervezete és a MASZK Országos Színészegyesület korábban közös nyilatkozatot adott ki, amelyben a sajtó felelősségére hívták fel a figyelmet, és az emberi méltóság védelmének fontosságát hangsúlyozták.
