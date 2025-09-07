Anyaország :: 2025. szeptember 7. 23:07 ::

Több településen is polgármestert és önkormányzat képviselőket választottak

Farkas Gábor nyerte el vasárnap a polgármesteri tisztséget a zalai Magyarföldön, ahol a kéttagú képviselő-testület tagjait is megválasztották.

A négy független jelölt közül 26 szavazattal lett Farkas Gábor a település új vezetője. A mostani nyertes a 2024-es önkormányzati választáson két szavazattal alulmaradt az akkori győztes, Horváth Zsanett ellenében, aki most nem indult az időközi voksoláson.

A hat független képviselő-jelölt közül ketten kerültek be az új testületbe, ők ketten voltak a feloszlásig is a település képviselői.

Horváth Attila, a csesztregi önkormányzati közös hivatal jegyzője az MTI-nek elmondta: a voksoláson 52-en vettek részt, hárman érvénytelenül szavaztak.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a településen szerdán még 54, vasárnap már 66 választópolgár szerepelt a névjegyzékben. Ennek kapcsán a jegyző jelezte: még a névjegyzék lezárása után több jelölt is szóvá tette a bejelentettek számának hirtelen emelkedését.

A zalai településen azért kellett időközi választást kiírni, mert júniusban a feloszlás mellett döntött a képviselő-testület. A képviselői előterjesztés arra hivatkozott, hogy a tavalyi választás óta eltelt fél évben nem történt érdemleges fejlődés a kistelepülésen.

Karád is megválasztotta vezetőit

Kolip Tibor független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Karádon, ahol a képviselő-testület 6 tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a győztes 190, míg szintén független vetélytársa, Schádl Szilárd korábbi településvezető 153 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket 17 független jelölt közül választották ki a karádiak.

A Fonyódi járáshoz tartozó község 560 választópolgára közül 349 vett részt a szavazáson, az urnában 343 érvényes és 5 érvénytelen szavazólap volt.

A választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló május 16-i döntése miatt volt szükség.

Szigetújfalu megválasztotta új polgármesterét

A Pest vármegyei Szigetújfalun Berczi Zsoltot, a település korábbi önkormányzati képviselőjét választották polgármesterré vasárnap.

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala szerint a település lemondott polgármesterének helyére 6 független jelölt pályázott, közülük az új polgármestert 460 szavazattal, 50,61 százalékos eredménnyel választották meg. Köcse Renáta 268 szavazattal 29,48 százalékot ért el, Koroknyai Tamás 27 szavazattal 2,97 százalékot, Vargáné Takács Tímea 68 szavazattal 7,48 százalékot, Baglyos Tímea 20 szavazattal 2,2 százalékot, Paulheim Vilmos pedig 66 szavazattal 7,26 százalékot.

Szentegáton újraválasztották a polgármestert

Három független jelölt közül Lőrincz-Szabó Zsófia nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Szentegáton, ahol képviselőket is választottak.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Szigetvártól délre fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 255 választópolgárból 195-en szavaztak, ketten érvénytelenül.

A polgármesteri címet 2024-ben már egyszer elnyerő Lőrincz-Szabó Zsófia 122 szavazatot kapott, míg Czifra Lászlóné 58, Ivanek János pedig 13 voksot szerzett.

A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete június 20-án feloszlásról szóló határozatot fogadott el.

A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhárom független jelölt indult.

Frissítés: Veszített a hivatalban lévő exfideszes polgármester Váncsodon

Négy független jelölt közül Hodosi Norbert nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Hajdú-Bihar vármegyei Váncsodon, ahol képviselőket is választottak.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Berettyóújfaluval keletről szomszédos településen a választói névjegyzékben szereplő 966 választópolgárból 586-an szavaztak, 15-en érvénytelenül voksoltak.

Hodosi Norbert 233 szavazatot, Szalay Csaba - aki a települést 2010 óta vezette a Fidesz-KDNP színeiben - 222, Mikó Lajos 110, Szabados Sándor pedig 6 voksot szerzett.

A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 30-án a feloszlásról szóló határozatot fogadott el.

A faluban hattagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhét független jelölt indult.

(MTI)