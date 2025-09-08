Anyaország :: 2025. szeptember 8. 14:50 ::

Bejelentette a CATL: mégsem a tervezett időpontban indul a debreceni gyár

2026 elején indulhat be a gyártás a CATL debreceni gyárában – írja a Reuters a vállalat európai igazgatójára, Matt Shenre hivatkozva. Az igazgató arról beszélt a hírügynökségnek, hogy a 4-5 hónap múlva december legvégén, jövő január elején indulhat be a gyártás. Korábban még 2025 végére tervezték ugyanezt.

A CATL 7,3 milliárd dollárnyi beruházással építette fel gyárát, amellyel az európai autógyárak igényeit igyekszik majd kiszolgálni évi 100 gigawatt gyártási kapacitással. A cég vezető szerepet tölt be az elektromos autók akkumulátorainak gyártásában, 2024-ben a globális piac 38 százalékát uralta.

Az igazgató a Reutersnek nyilatkozva lerázta az aggodalmakat a döcögő európai villanyautó-piaccal kapcsolatban: mindig vannak ingadozások. Az általános trend iránya viszont egyértelmű.

A céggel kapcsolatos legutóbbi hírek arról szóltak, hogy felfüggesztik az üzem második gyáregységét, amit tagadtak, jóllehet, szerepelt a cég beszámolójában.

Tavaly még Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Suppan Gergely, makrogazdaságért felelős helyettes államtitkár is azzal számolt, hogy a debreceni üzem 2025-ben indul. Az idei évre vonatkozó 4–6 százalékos növekedési várakozásaikat is egyebek között a CATL-gyár beindulására építették.