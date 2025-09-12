Anyaország, Háború :: 2025. szeptember 12. 16:23 ::

Amerikai energiaügyi miniszter: Magyarországnak is fel kell hagynia az orosz energia vásárlásával

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter felszólította az EU-ban továbbra is orosz fosszilis üzemanyagot vásárló országokat, hagyjanak fel azzal, hogy a Moszkvától való függetlenedés ellen kampányolnak, és inkább vásároljanak az USA-tól energiát – írja a 24.

Wright a héten tárgyalásokat folytatott Brüsszelben európai tisztviselőkkel az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának növeléséről és az Oroszország számára az ukrajnai háborút lehetővé tevő pénzforrások elzárásáról.

Az amerikai energiaügyi minisztert egy pénteki brüsszeli eseményen a Politico megkérdezte arról, hogy az olyan országoknak, mint Magyarországnak és és Szlovákiának, amelyek ellenezik az orosz gáz fokozatos kivezetését, véget kellene-e vetniük az üzleti kapcsolataiknak a Kremllel.

Az összes orosz gázt ki akarjuk szorítani. Trump elnök, Amerika és az EU összes tagállama azt akarja, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború. Minél jobban csökkenteni tudjuk Ooszország képességét, hogy finanszírozza ezt a gyilkos háborút, annál jobb mindannyiunknak. Tehát a válasz a kérdésére: feltétlenül.

Wright felszólította az európai országokat, hogy keressenek alternatívákat az orosz atomenergiára is. „azt szeretnénk, ha az atomenergia-technológia az Egyesült Államokból vagy az EU-n belülről származna” – mondta.

Az Európai Unió Bírósága csütörtökön semmisítette meg jogérvényesen az Európai Bizottság 2017-es határozatát, amellyel jóváhagyták a Paks II. atomerőműnek nyújtott magyar állami támogatást.