Anyaország, Háború :: 2025. szeptember 12. 23:13 ::

Ismét megszavazta a kormány az általuk szidott szankciók meghosszabbítását

A magyar kormány is megszavazta, így elfogadták az Oroszországra háborús agresszióért kivetett szankciók meghosszabbítását az Európai Unió Tanácsában. A szankciókat félévente kell meghosszabbítani, így a mostaniak 2026 márciusáig lesznek érvényben - írja a 24.

Magyarország és Szlovákia korábban ismét vétóval fenyegetett, és hat személy levételét kérte a szankciós listáról. Végül két embert vettek le róla, egyiküket azért, mert meghalt.

A személyekre kivetett szankciók pénzbefagyasztással, üzletkötési tilalommal és beutazási tilalommal járnak a listán szereplő több mint 2500 személynek.