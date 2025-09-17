Anyaország :: 2025. szeptember 17. 08:45 ::

Hét órán át sétálgatott egy részeg hajléktalan a Mol Dunai Finomító területén - senkinek nem tűnt fel

Szeptember 6-án, kevéssel 19 óra után szürreális jelenet játszódott le Százhalombattán. Egy erősen ittas hajléktalan férfi a főbejáraton – egy doboz sörrel a kezében – egyszerűen besétált a Mol Dunai Finomító területére, amely elméletileg szigorúan őrzött. Senkinek nem szúrt szemet a dülöngélő, elhanyagolt külsejű férfi.



Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Privátkopó bűnügyi portál szerint a férfi hajnali 2 óráig, vagyis nagyjából hét órán át járkált a finomító területén, több épületbe is betért, köztük a központi irodaházba. Végül az illetéktelen személyt a finomító tűzoltói vették észre, és jelezték a biztonsági szolgálatnak.

A Mol Nyrt. a megkeresésre elismerte, hogy egy férfi valóban jogosulatlanul tartózkodott a vállalat területén. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – írták.

A portál értesülései szerint egy éven belül volt már hasonló eset is: akkor egy ittas férfi mászott át éjszaka a finomító kerítésén, majd beindított egy teherautót, és azzal száguldozott a termelőegység területén.

„A Mol Dunai Finomító területét évek óta ugyanaz az alvállalkozó biztosítja, amelyre eddig nem volt panasz” – írta az olajipari nagyvállalat sajtóosztálya.

(Index)