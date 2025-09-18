Anyaország :: 2025. szeptember 18. 13:24 ::

Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben

Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették - tudatta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Közölték: reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrök forró nyomon indult üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, és három órán belül elfogták.

A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.

(MTI)