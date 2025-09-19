Anyaország :: 2025. szeptember 19. 12:08 ::

Szingapúri vállalat épít high-tech gyárat Békéscsabán - 49 milliárd forintos állami támogatással

Egy szingapúri székhelyű vállalat, a Vulcan Shield Global egy 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat épít 2033-ig Békéscsabán - hangzott el a Békés vármegyei megyeszékhelyen pénteken.

Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz.

A szingapúri székhelyű, Guangxi tartományban működő Vulcan Shield Global Pte. Ltd. csúcstechnológiájú szigetelő anyagokat gyárt, amelyek 1600 Celsius-fokig megőrzik szilárdságukat, e területen a világpiac vezető vállalata.

A vállalat első európai gyárát Békéscsabán építi fel. A beruházás értéke 280 milliárd forint. Az első két üzem 2029-re jön létre 1200 alkalmazottal, 2033-ig pedig 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen évi 10 ezer tonna terméket gyárt majd 2500 munkavállaló.

A beruházást a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

(MTI)