Várhatóan megmentik Magyar Péter irháját az EP-s elvtársak, Dobrevvel az élen

Várhatóan Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését sem javasolják az Európai Parlamentben, írja három forrásra hivatkozva a Politico. A DK elnöke Facebookon jelezte, hogy azt tanácsolta a frakciójának: ne szavazzák meg Magyar mentelmi jogának kiadását a telefonos ügyben, mert semmi garancia a független és pártatlan bírósági tárgyalásra. Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti frakciójának vezetője arról írt, hogy az előterjesztés szerint sem fogják ezt javasolni a Tisza elnökénél.

Az EP mentelmi jogi szakbizottsága a tervek szerint kedden több magyar vonatkozású ügyben is szavaz a képviselők mentelmi jogáról. A testületnek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Dobrev Klára, a DK elnöke és Ilaria Salis, a Magyarországon eljárás alá vont, majd EP-képviselővé választása után kiengedett olasz antifa aktivista mentelmi jogának felfüggesztéséről is véleményt kell kiadnia. Magyar Péternél három ügy, többek között az ötkertes van napirenden, ahol elvette egy őt kamerázó férfi telefonját, és a Dunába dobta azt.

A jogi szakbizottság csak egy-egy ajánlást ad, ezekről először a testület tagjai szavaznak, majd az összes képviselőnek is voksolnia kell róla az EP plenáris ülésén, de itt általában követni szokták a javaslatot.

A vélemény nem szólhat arról, hogy a képviselő bűnös-e, csak arról, felfüggeszthető-e a mentelmi joga. Az EP általában a felfüggesztés mellett dönt – kivéve, ha úgy találja, hogy politikai ok áll az eljárás mögött. Az EU bíróságának esetjoga alapján az lenne a cél, hogy büntetőügyekkel ne gyakorolhassanak nyomást a képviselőkre.

Dobrev Klára, a DK elnöke kedden Facebookon jelentette be: „arra kértem a szociáldemokrata frakció tagjait, európai barátaimat, hogy szavazzanak nemmel a bizottsági ülésen. Vagyis ne függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát”.

A szocialistáké a második legnagyobb frakció az EP-ben, csak az Európai Néppárté előzi meg, amelynek a Tisza Párt is tagja. A szakbizottságokban nagyjából a frakciók méretéhez képest arányosan ülnek a képviselők.

„Nem tudom, hogy mi történt azon a bizonyos éjszakai szórakozóhelyen” – írta Dobrev –, „mi a valóság azzal a bizonyos mobiltelefonnal”, de „egy dolgot viszont biztosan tudok. Hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás már régóta nem független. Hogy ha valakit Polt Péter megvádol, az egyáltalán nem biztos, hogy bűnös. Egy demokratikus országban hagyni kellene, hogy a független bíróság tegye a dolgát, döntsön bűnösség vagy ártatlanság kérdésében. Nálunk viszont sajnos nem ez van. Azért nem szavazzuk meg Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését, mert semmi garancia nincs arra, hogy ügyét valóban független és pártatlan bíróság tárgyalja egy minden elemében tisztességes eljárásban.”

Az előterjesztő javaslata szerint nem fogják felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát, írta Facebookra Deutsch Tamás. A Fidesz-KDNP EP-delegációjának vezetője szerint így „papírja lesz arról, hogy fogott ember”, és „nem más, mint egy Brüsszelből kitartott zsúrpubi”. „Politikai hatalmi beavatkozással, a jogszabályokat semmibe véve, súlyosan visszaélve a mentelmi joggal kimenekítik egy köztörvényes bűncselekmény felelősségre vonása alól”, pedig korábban a mentelmi jog eltörlése mellett érvelt – jelentette ki.

A Politico három forrásra hivatkozva arról írt, hogy várhatóan Magyar és Dobrev mentelmi jogát sem függesztik fel, a szélsőbaloldali frakcióhoz tartozó Salisnál viszont nem annyira világos a helyzet, a néppártiakon múlik a többség. (Dobrev korábban arról beszélt, büszkén áll a bíróság elé a rágalmazási ügyében, amikor a mentelmi jogáról kérdezték, és arra utalt, hogy ezzel újra napirendre kerülne a kegyelmi ügy.)

Az ajánlás tervezete nem nyilvános, és egy ideig a szakbizottsági döntés sem, hivatalosan a plenáris ülés előtt nem sokkal fog kiderülni az indoklással együtt. Legközelebb októberben ülnek össze a képviselők, várhatóan itt már napirendre kerülhetnek az ajánlások, ha kedden elfogadják, írja a Telex.