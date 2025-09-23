Anyaország :: 2025. szeptember 23. 19:28 ::

Természetesen Orbán sem hagyhatta ki az "isteni ajándékok" pecsételős ünnepét

Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a "magyar" zsidó közösség tagjait - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

"Amikor a világ számos pontján háború dúl, és kontinensünk egyes városaiban ijesztő mértékben nő az antiszemitizmus, a béke és a nyugalom iránti vágy mindennél erősebbé válik. Magyarország pedig a következő esztendőre sem ígér mást, mint hogy továbbra is megmarad olyan szigetnek, ahol Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége zavartalanul élhet, boldogulhat és ünnepelhet" - írta Orbán Viktor.

"Kívánom, hogy legyenek valamennyien a jó évre beírva és bepecsételve!" - zárta levelét a miniszterelnök.