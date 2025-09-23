Publicisztika :: 2025. szeptember 23. 14:47 ::

Péter és az újév

Ahogy közelednek a jövő évi országgyűlési választások, úgy érezhetjük egyre inkább a nyomást, hogy a Fidesz és a Tisza mindent megtesznek azért, hogy azt higgyük, kétpólusúvá vált a magyar politikai élet. A Fidesz vagy az eddig elért „eredményeiről” harsog, vagy Magyarékat szidja, fordítva pedig vagy a Tisza állítja pellengérre a Fideszt, vagy a wishes messiástól hallgathatunk, vagy igény szerint olvashatunk önimádó monológokat.

Azontúl, hogy a választókat hamis illúzióba kergetik a kétpólusú politikai berendezkedéssel, valamilyen szintén még ez a káros kétpólus is hazugság, hiszen inkább beszélhetünk egyetlen nagy gócpontról. Ez a NER és a balliberális pártok párharcakor is így volt, de fokozottabban tapasztalható a Fidesz és a Tisza esetében, hiszen utóbbinak még a vezetője is a NER gyermeke. Hogy a nyilvánvaló összefüggést a magyar nemzet egy markáns része nem ismeri fel, nyugodtan nevezhető az ország szégyenének, de persze áprilisig még van idő, sokszor le fogjuk addig írni ezeket a tényeket.

Főleg abban az esetben, ha ilyen bőszen szolgáltatják hozzá a muníciót mind a NER, mind a Tisza politikusai.

Azt már július vége óta tudhatjuk , hogy Magyar Péter szeret „shalomozni”, és szívesen megszemléli a fővárosban éktelenkedő Dohány utcai zsinagógát, vagy, ahogy ő mondaná, „Budapest egyik legcsodálatosabb épületét”.

Nyilván semmi esélye a NER egykori úri fiújának, hogy korábbi kenyéradóját megverje a filoszemita versengésben, így volt ez akkor, és így van ez most is. De azért próbálkozik vele, és fog is még sokszor áprilisig. De fogalmazhatunk úgy is, hogy egyetlen ilyen bejegyzés jobban alátámasztja az „egy akol elméletet”, mint ezer másik hasonlóság.

Magyar Péter ugyanis a tegnapi nap folyamán „ szeretettel köszöntötte a hazai zsidó közösséget és a világ minden részén élő magyar zsidóságot” az 5786. zsidó újév alkalmából.



Akár copy-paste is lehetett volna a júliusi képpel, de inkább csinált egy újat kipában. Új év, új én (fotó: Magyar Péter/Facebook)

Megtudhatjuk azt is, hogy ő maga ugyan keresztény (mondjuk a tettein ez nem szokott látszani), de „tisztelettel tekint a több ezer éves zsidó vallásra”. Becsületére legyen mondva viszont, hogy a Fidesz által imádott „zsidó-keresztény civilizációt” legalább nem használta.

Azon nem lepődünk meg, hogy a Tisza egész közössége büszke a zsidókkal közös hazára, Magyarországra, ahogy azon sem, hogy ezt fontos volt ki is hangsúlyozni. (Az édes-mézes arra vonatkozik, hogy újévkor a zsidók mézbe mártott ételeket is esznek, a bepecsételődés pedig az isteni döntés véglegesítése az új évre.)

Ez a zsidó valláshoz kapcsolódó kifejezésekkel tarkított „kedves üzenet” tehát gyenge, ám semmiképpen sem marginalizálható versenytársa a NER fekete öves bandájának. Überelni mindezt Magyar Péter már tényleg csak akkor tudná, ha nyíltan is kimondaná „Isten ajándékainak” felsőbbrendűségét, de mivel a 21. századi politika nem arról híres, hogy a szereplői őszintén azt mondják, amit akarnak, ezt akkor sem fogja megtenni, ha így gondolja.

És igen… a bejegyzés alól nem hiányozhatott a már szokássá vált piros-fehér-zöld szívecske-együttes, de Magyar ezúttal azt is hozzátette, hogy volt a fején kipa, mielőtt Orbán harczosai szóvá tennék, hogy miért nem volt. (Azt is érdemes ízlelgetni, hogy ezeknek az állítólagos „nemzeti harcosoknak” miért fontos a kipa viselete.)

A bejegyzés alatt amúgy nem maradtak el a hálálkodó üzenetek. Ki is emeltem egyet, jól tükrözi, hogyan viszonyul a rajongótábor a „rocksztárhoz”:

Kedves Péter! Köszönöm, hogy figyelmes, hogy példamutató, hogy együttérző vagy. Ismerve Téged, tudom, hogy bármilyen pozícióban létezel is, Te mindig Ember vagy.

Bármilyenben! Értik?! Bármilyenben! No de azért rabbi csak nem lesz belőle.

