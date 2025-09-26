Anyaország :: 2025. szeptember 26. 09:28 ::

Újfent elkeserítő demográfiai adatokat közölt a KSH

Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született és 8908-an haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1 százalékkal mérséklődött - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint augusztusban 6360 gyermek született, 5,7 százalékkal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában. 8908-an haltak meg, 15 százalékkal, 1526-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt.

Hozzátették, hogy ebben az időszakban 6370 pár kötött házasságot, 5,1 százalékkal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Január-augusztusban 48 093 gyermek jött világra, 6,7 százalékkal, 3445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, február-márciusban 8,6, április-májusban 12, június-augusztusban pedig 3,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,38 volt - fűzték hozzá.

Január-augusztusban 82 996-an haltak meg, 1,2 százalékkal, 1001-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április-júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július-augusztusban 15 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5 százalékkal több az előző évi 32 459 fős értéknél.

Ebben az időszakban 30 976 pár kötött házasságot, 5,5 százalékkal, 1804-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január-februárban 9,7, március-áprilisban 3,9, június-augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január-augusztusában. A természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 5,5 ezrelékre nőtt, és ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakainál.

A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban - írták.

Az adatok szerint 2024 szeptember és 2025 augusztus között: 74 066 gyermek született, 6,6 százalékkal, 5217-tel kevesebb a megelőző 12 havinál; 126 469-en haltak meg, 0,9 százalékkal, 1138-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban; 44 757 pár kötött házasságot, 10 százalékkal, 5003-mal kevesebb a megelőző 12 havinál.