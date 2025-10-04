Anyaország, Videók :: 2025. október 4. 10:43 ::

"A fehér ember is kihalófélben van, nemcsak a fehér tigris veszélyeztetett faj"

A fehér ember is kihalófélben van, nemcsak a fehér tigris veszélyeztetett faj, de ha félünk a rasszizmus vádjától, akkor csak az állatok megmaradását szabad szorgalmaznunk, pl. "Kihalás fenyegeti a nagy fehér cápát" - szól e hír címe: https://infostart.hu/tudomany/2010/02/19/kihalas-fenyegeti-a-nagy-feher-capat-334793 - írja X-oldalán Novák előd, alább a folytatás.

Én viszont csak a cápától és a tigristől félek, az olcsó vádaktól nem, ezért országgyűlési képviselőként kötelességemnek érzem kimondani a kormánypropagandával szemben: történelmi mélypontra süllyedt a magyar termékenységi arányszám! Bizony, a Gyurcsány-kormány népesedéspolitikáját, a gyermekvállalási kedv akkori alacsony mértékét is alulmúlják a jelenlegiek. Soha nem született olyan kevés gyermek Magyarországon, mint tavaly, de a KSH május végén közzétett adatai szerint tovább romlott a helyzet: a termékenységi arányszám történelmi, extrém mélypontra, 1,17-re süllyedt, hiszen még a 2010-es kormányváltás idején is 1,23 volt. Tehát a szülőképes korú nők átlagosan 1,17 gyermeknek adtak életet Magyarországon, ami messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-től. De ha a cigányság titkosított népességrobbanását levonjuk, akkor kimondhatjuk: generációnként megfeleződik a magyarság. Íme a vitám az illetékes miniszterrel (tudja egyáltalán valaki, ki az?)