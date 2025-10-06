Anyaország :: 2025. október 6. 19:08 ::

Toroczkai: megtámadjuk a választási eredményt, ha a Meta folytatja a brutális cenzúráját

Toroczkai László (Mi Hazánk) azzal vádolta ma a kormánypártokat, nem érdekli őket, hogy egy parlamenti párt elnökének oldalát törölte a Meta, a Facebook, sok esetben a nevét sem lehet leírni. Ez a magyar demokráciába való példátlan beavatkozás, ezért a jövő évi parlamenti választás másnapján, bármi is lesz az eredmény, a Mi Hazánk meg fogja óvni azt, és elmegy a nemzetközi fórumokig - jelentette ki.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hozzátette, több precedens van arra, hogy amikor egy közösségi médiaplatform tulajdonosai beavatkoznak a választásokba, akkor megsemmisíthetik a választások eredményét. Magyarországon nem a közmédia, nem a kereskedelmi televíziók, nem a nyomtatott újságok döntik el a választások eredményét, hanem a Facebook, amely szinte totális monopolhelyzetben van, 7-8 millió magyar onnan veszi a politikai híreket - vélekedett, hozzátéve, az a párt, amelyiket kizárnak erről a platformról, nem tud egyenlő esélyekkel indulni a választáson.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a kormány kiáll a szólásszabadság mellett. Ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt - jelentette ki. Hozzátette, a kormány és a kormánypártok is szenvednek attól, hogy átláthatatlan a közösségi média hírfolyama, nem tudni, milyen módon működik az algoritmus.

Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak.

Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva. Sok sikert kívánt ahhoz, hogy "a párt olyan tartalmakat tegyen közzé, amely nem ütközik a közösségi média alapelveibe".

(MTI nyomán)