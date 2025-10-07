Anyaország :: 2025. október 7. 16:38 ::

Mesterséges intelligenciával támogatott korrupcióellenes rendszert fejleszt az Integritás Hatóság

Mesterséges intelligencia bevetését tervezi az Integritás Hatóság az uniós források elosztásában és a közbeszerzésekben rejlő kockázatok felderítésére - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

Azt írták, a héten elindított kétéves digitális projekt célja az adatközpontú elemzőeszközök mellett egy átfogó digitális stratégia kidolgozása is, ami az uniós források felhasználásának átláthatóságát, integritását és elszámoltathatóságát segíti. Hozzátették, a kezdeményezésnek az államigazgatáson belül is hatása lehet, de a hatékony működése és a korrupció megelőzése a nyilvános adatokhoz való közvetlen hozzáféréstől függ.

A szervezet közölte, a projektet elindító nemzetközi, hibrid konferencia rávilágított az uniós források felhasználásával, különösen a közbeszerzésekkel járó csalási és korrupciós kockázatokra. Ennek kezelésére fejleszt olyan kockázatelemző rendszert az Integritás Hatóság, mint az uniós források magyarországi felhasználását felügyelő autonóm közigazgatási szerv, ami lehetővé teszi a munkatársai számára, hogy a legújabb, mesterséges intelligencia által támogatott technológiák segítségével azonosítsák a lehetséges korrupciós kockázatokat.

A közlemény idézi Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnöke, aki a konferencián úgy fogalmazott, projekt ténylegesen értéket teremt Magyarországnak. "Számunkra egyértelmű: a korrupció megelőzése mindig olcsóbb, tisztább és eredményesebb, mint az utólagos feltárás és helyreállítás" - mutatott rá az elnök. Hozzátette, hogy a "korrupció olyan, mint egy lassan terjedő fertőzés: ha időben felismerjük és eltereljük, sokkal kevesebb áldozatot és erőforrást igényel, mint amikor már a teljes testet kell gyógyítani".

Biró Ferenc Pál szerint olyan rendszer fejlesztenek, ami az ország számára közkincs lesz, a létrejövő integrált adat- és információs platform pedig az egész közszférát erősíti majd.

A konferencián elhangzott, a hatékony megelőzéshez mélyreható, valós idejű és kézzelfogható információkra valamint széleskörű adathozzáférésre van szükség, amihez a partnerintézmények érdemi együttműködése is szükséges.

A hatóság közölte, a kezdeményezés az Integritás Hatóság, az Európai Bizottság és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésében valósul meg. A projekt támogatási értéke 600 ezer euró, a Hatóság közvetlen finanszírozásban nem részesül, hanem az Európai Bizottság és az OECD technikai szakértelméből profitál.