Addig ivott Orbán Kolozsváron, hogy másnap reggel még Imre Kertészt is magyarnak hitte

Orbán Viktor pénteken Kolozsvárról jelentkezett a Kossuth rádiónak adott szokásos reggeli rádióinterjújával. A miniszterelnök az RMDSZ ünnepi konferenciáján vesz részt Erdély fővárosában.



Nyakaljuk este a vörösbort, aztán másnap reggel Árpád-házi szentjeinkkel emlegetünk egy mondatban egy magyargyűlölő zsidót (fotó: Fb)

Az interjú végén természetesen szóba került Krasznahorkai László is, aki egy nappal korábban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Elárulta, hogy Kolozsváron megünnepelték az író díjazását, azonban arról is beszélt, hogy "Krasznahorkai Lászlót nem nevezném a Fidesz szavazói magjához tartozó írónak". Hozzátette, ez azonban teljesen lényegtelen a számára, mert "ezt a dolgot nem pártszempontokon és politikai szemüvegen keresztül kell nézni".

Kiemelte, Magyarországon minden Nobel-díj különleges jelentőséggel bír, "pont úgy, mint az olimpiai aranyak". "Egy olyan ország, mint mi vagyunk, az folyamatosan teljesítménykényszer alatt van. Most nemzeti szemüveget kell feltenni. Óriási dolog, hogy egy hazánkfia egy irodalmi Nobel-díjat meg tudott kapni. Emögött óriási munka van, gratulálunk hozzá – mondta a kormányfő.

– Egyáltalán a magyarok miért vannak a világon, arra nagyon nehéz válaszolni. Egyetlen igazán komoly válaszunk van. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek vagyunk, szorgalmasak vagyunk és olyan teljesítményt teszünk le a világ asztalára, amire a világnak is szüksége van. Azt is szoktuk mondani – remélem, nem tévedek –, hogy a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak tőle. Az Árpád-házi szentjeinktől Puskás Öcsin keresztül mondjuk Kertész Imréig, aki Krasznahorkai László előtt az első magyar irodalmi Nobel-díjasunk volt. Vagy a két évvel ezelőtt orvosi és fizikai Nobel-díjat kapott tudósaink, ugyanez a kategória – elmélkedett a miniszterelnök.

(Index nyomán)