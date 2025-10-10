Anyaország :: 2025. október 10. 22:02 ::

Dunába ugrott az esztergomi mentőállomás vezetője a Mária Valéria hídról

Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este – közölte a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége pénteken a Facebook-oldalán. A 24.hu értesülései szerint a férfi a Mária Valéria hídról ugrott a folyóba.

A MOMSZ tájékoztatása szerint az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, és a beosztottai is szerették. Első munkahelye is az Országos Mentőszolgálat volt. A 24.hu értesülései szerint munkahelyi konfliktus állhat a szörnyű tragédia hátterében, az állomásvezető ugyanis összekülönbözhetett az OMSZ Közép-Dunántúli régiójának élére nemrég kinevezett új igazgató-helyettes főorvossal.

– Úgy értesültünk, a régióvezető-helyettes mint egy bosszúhadjáratot folytató kiskirály tevékenykedett a régióban, és sok középvezetővel összekülönbözött. Ezek közé tartozott az esztergomi állomásvezető is – közölte a MOMSZ.

Kollégái és ismerősei szerint az évtizedek óta példásan szolgáló vezető egy ideje fogyni kezdett, majd betegállományba vonult. A munkahelyi konfliktust azonban nem tudta feldolgozni, és tegnap este a Dunába vetette magát.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya azt közölte, hogy jelenleg is keresik az eltűnt személyt.

Sajnos több egyenruhás is öngyilkos lett az elmúlt hetekben. Előbb egy kétgyermekes anya vetett véget a szolgálati fegyverével a NAV épületében, majd a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, és egy 46 éves, többgyermekes rendőr lett öngyilkos.

Reagált az Országos Mentőszolgálat

A cikk megjelenése után az Országos Mentőszolgálat jelezte, hogy mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesülek a tragédiáról, és reménykednek benne, hogy bajtársuk életben van.

Hozzátették ugyanakkor, hogy visszautasítják, és „szégyenletesnek tartják” hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége „egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni.”

„A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek. A mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársainkat a lelki egyensúly megtartásában, a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában. Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait” – írták.