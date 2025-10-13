Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. október 13. 17:23 ::

Tizenegyen egy Opelben: magyar rendőrök által üldözött migránscsempész okozott balesetet Őrvidéken

Magyar rendőrök által üldözött embercsempész okozott 11 sérültet eredményező balesetet az őrvidéki (az MTI szerint burgenlandi) Mosontarcsa térségében hétfőre virradóra - közölte az osztrák rendőrség.



Ebben az autóban ültek mind a tizenegyen - derül ki az oe24.at cikkéből

A tájékoztatás szerint a magyar rendőrség üldözte a pakisztáni származású sofőrt a határon át osztrák területre, ahol egy mezőgazdasági épületnek hajtott, és beszorult járművébe, amelyben Törökországból és Afganisztánból származó migránsok voltak. A balesetben megsérült illegális bevándorlók között két lánygyermek is volt.



Fotók: APA/ORF/Sonja Herbst

A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült, majd elvesztette ellenőrzését a járműve felett, és az épületnek hajtott. A súlyosan sérült pakisztáni állampolgárt a tűzoltóságnak kellett a roncsból kiszabadítania, majd helikopterrel kórházba szállították. A férfit őrizetbe vették.

Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint az idén mintegy 2500 migránst és 4 embercsempészt fogtak el "Burgenlandban".