Rejtélyes, cigányokhoz köthető haláleset Pilis városában

Egy romániai gáborok által bitorolt ingatlan vonatkozásában tűnt el és halt meg egy ember Pilisben, minderről a város polgármestere számolt be. A ház tulajdonosa már hónapokkal ezelőtt fordult a polgármesterhez segítségért, de fenyegetettség miatt inkább meggondolta magát. A rendőrség hétfőn nyolc helyszínen is tartott idegenrendészeti ellenőrzést.

"Emberi maradványokat találtak néhány hónappal ezelőtt a törteli erdőben" – mondta László Attila, Pilis város polgármestere hétfői Facebook-videójában. László közölte, hogy a haszonélvező több évvel ezelőtt tűnt egy pilisi házból, a rendőrök idegenrendészeti ellenőrzést tartottak, ugyanis romániai gáborok bitorolták az ingatlant.

A ház tulajdonosa hónapokkal ezelőtt fordult a polgármesterhez segítségért, de félt attól, hogy bosszút állnak rajta, ezért "visszatáncolt attól, hogy visszaszerezzük az ingatlant". László azonban nem hagyja annyiban a dolgot: "beszélni fogunk a tulajdonossal, a rendőrség is ígérte a támogatását, hogy visszaadjuk a bácsinak a jogos tulajdonát. Úgyhogy újratervezzük az ügyet".

A polgármester kitért arra is, hogy egy "Karcsi bácsi nevű illetőnek" fizetnek a gáborok azért, hogy ott lakhassanak, viszont ennek a férfinak semmilyen jogcíme nincs, továbbá nagyon sok ingatlant bitorol Pilis városában.

Egy keddi bejegyzésben azt írta László, hogy "tegnap délután nyolc helyszínen tartottak idegenrendészeti ellenőrzést Pilis városában a rendőrség munkatársai". Hangsúlyozta, hogy amennyiben megkapja a jelentést, akkor annak publikus részét azonnal ismerteti a lakossággal is.

(Index nyomán)