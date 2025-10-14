Anyaország :: 2025. október 14. 17:56 ::

Charlie Kirk halálának örvendezett egy kétfarkú antifa - 21 ezren követelik a lemondását

Steiner Attila, Budapest 3. számú választókerületének elnöke a közösségi oldalán írt nyílt levelet Kovács Gergely hegyvidéki polgármesternek. Az írás tárgya Jánosi Gergő, a Kutyapárt újbudai képviselőjének egyik bejegyzése volt, amelyben Charlie Kirk halálát ünnepelte, írja az Index.

Az energetikai államtitkár szerint ez ilyen jellegű bejegyzés nem fogható a nézetkülönbségre, hanem a kegyeletsértéssel egyenlő. Hozzátette, az incidens több mint egy hónapja történt, de a Kutyapárt továbbra sem szólalt meg az ügyben. Úgy véli, Jánosi Gergő „a politikai gyűlöletbeszédet és a káröröm kultúráját normalizálja”, amíg nem mond le a tisztségéről. Hozzátette, ez esetben utóbbi lenne az egyetlen helyes lépés.

Az államtitkár arról számolt be, hogy a képviselő mandátumának visszaadására irányuló petíciót több mint 21 ezren írták alá. Kijelentette, Jánosi több pontot sértette meg a Kutyapárt etikai kódexét. Véleménye szerint a párt vezetésének a tartalomgyártó halálán gúnyolódó képviselőt ki kellene zárnia a szervezetből.