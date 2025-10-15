Anyaország :: 2025. október 15. 10:47 ::

MÁV: lejárt a türelmi idő, csütörtöktől változás jön a pótdíjaknál

„A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra természetesen csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg” – olvasható a MÁV által kiadott friss tájékoztatásban, melyben egyúttal azt is jelzi az állami vasúttársaság, hogy a „türelmi időszak” lejárt, október 16. csütörtöktől, azaz holnaptól egységes lesz a pótdíj összege a fedélzeten és a csekken történő fizetésnél is.

Az egységesített pótdíj fedélzeten és 30 napon belül is 25 000 forint lesz, de, ha a megvásárolt bérlet csak otthon maradt, és ezért kellene pótdíjat fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható.

A MÁV részéről megjegyezték, hogy korábban azért nem volt egységes a pótdíjazás, mert nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Ez az akadály viszont mára elhárult.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája pedig a következő:

1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,

30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,

70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,

71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,

80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,

100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,

120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,

142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

(24)