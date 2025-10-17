Anyaország :: 2025. október 17. 22:57 ::

A püspöki konferenciát megdöbbentette a gyónási titok eltörléséről szóló DK-s törvényjavaslat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) megdöbbentette, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné, és amely súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti megállapodással - áll az MKPK közleményében.

A katolikus.hu oldalon pénteken megjelent közleményében az MKPK Állandó Tanácsa - melynek tagjai Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök - azt írta: a javaslat súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik.

Kitértek arra: az Egyházi Törvénykönyv 983. kánonjának 1. paragrafusa szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót "bármi okból akárcsak részben is elárulja", az 1386. kánonjának 1. paragrafusa pedig elrendeli, hogy "az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik".

Azt is írták: sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

"Hangsúlyozzuk, papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni. Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért" - fogalmaztak.

(MTI)