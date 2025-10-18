Anyaország, Videók :: 2025. október 18. 22:21 ::

Zsidó professzor kurzusát lehetetlenítették el palesztinpártiak az ELTE-n, beindult az ajvék

Már az ELTE-re is beszivárgott a palesztinpárti gyűlölet - ajvékol a zsidópárti gyűlöletben utazó Neokohn.

A Szombat arról ír, hogy a helyszínen jelenlévő egyik szemtanú beszámolója szerint az előadáson körülbelül húsz hallgató vett részt, köztük öt, palesztin kendős (keffijés) személy. A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az izraeli professzornak.

Yakobson azonban nem tudta elkezdeni az előadását, mert a palesztin kendős csoport hangos tiltakozásba kezdett.

Közülük egy lány különösen agresszívan viselkedett, és angolul kiabálva kijelentette, hogy nem fogja megengedni,

hogy az egyetemen politikai propagandát folytassanak a népirtás mellett.



Az előadás plakátja

A Szombat forrása szerint Yakobson professzor igyekezett párbeszédet kezdeményezni és vitakeretek között tartani az incidenset, ám kísérlete nem járt sikerrel. A szervezők ezt követően felszólították a rendzavarókat (ha zsidók és filoszemiták csinálnák ezt egy arab professzor előadásán, vajon akkor is renzavaróként emlegetnék őket - a szerk.), hogy hagyják el a termet, de ők ennek nem tettek eleget, és a helyszínre hívott ELTE-s biztonsági őrök sem tudták rendezni a helyzetet.

Ezt követően a szervezők a dékáni hivatal útmutatását kérték abban, hogy szükség esetén kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A hivatal válasza szerint, ha a helyzetet nem tudják házon belül megoldani, az előadást fel kell függeszteni. Végül így is történt – a zavarkeltők tehát elérték céljukat.

A Szombat értesülései szerint a kurzus további részeit ezután online formában fogják megtartani.

"Ki a provokátorok által megzavart izraeli történész?"

Alexander Yakobson Moszkvában született 1959-ben, 1973-ban vándorolt ki Izraelbe. Diplomáit történelemből, politikatudományból és ókori történelemből a Jeruzsálemi Héber Egyetemen szerezte. Miután nyolc évig politikai tanácsadóként és asszisztensként dolgozott egy miniszter és Kneszet-képviselő mellett, a Kölni Egyetemen volt posztdoktor, majd a Haifai Egyetemen oktató. 1998-ban tért vissza a Héber Egyetemre, ahol azóta ókori történelmet ad elő. Fő kutatási területe a demokrácia, a közvélemény és a társadalmi rétegek részvétele a politikában, valamint a választások a klasszikus világban, elsősorban a kései római köztársasági korban. Jelenleg a korai császársággal is foglalkozik. Ezzel egyidőben kutatja a kortárs demokráciákat, a nemzeti identitásokat, a nemzetállamokat és a kisebbségi jogokat – Izraelben és a nyugati demokráciákban egyaránt. Több mint két évtizede jelennek meg a publicisztikái a Ha’aretz című napilapban.

Számos tanulmánya mellett megjelent fő művei: Elections and Electioneering in Rome: A Study in the Political System of the Late Republic (Historia Einzelschriften, Steiner Verlag, Stuttgart 1999); Israel and the Family of Nations: Jewish Nation-State and Human Rights (társszerzőként, Schocken, Tel Aviv 2003, héberül; francia kiadás: 2006, angol kiadás: 2009); Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (társszerzőként, Cambridge University Press, Cambridge 2013).

Azt a fenti ELTE-s biográfiához nem tette hozzá a véresszájú zsidó lap, hogy Yakobson egyébként a kétállami megoldás híve, aki az elűzött palesztinok hazatérését is helyeselte korábbi írásaiban. Így talán úgy nehezükre esett volna sajnálni. Mindenesetre érdekes, hogy pont nem egy Gáza elpusztítását követelő héja előadót találták meg a tiltakozók, ha tagadhatatlanul is zsidóról van szó, nem valami palesztinpárti aktivistáról. A célpontjuk kiválasztásának oka eddig nem ismert.

Orbán Balázs: kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

A filoszemita közmédia figyelmét sem kerülhette el a zsidóbántás, természetesen beszámoltak róla, és arról is, hogy a történtekre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált, akit valamiért lefokoztak tanácsadóvá.

„Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek. Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!” – hangsúlyozta Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Hankó Balázs: minden provokációt csírájában kell elfojtanunk!

Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk! - írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebookon szombaton.

Hankó Balázs a közösségi oldalán arról tájékoztatott: felszólította az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felsőoktatási intézményben történteket, az egyetemen ugyanis erőszakosan zavarták meg az előadását Alexander Yakobsonnak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének.

"Magyarország békés ország", és aki Magyarországra jön, annak ezt tiszteletben kell tartania - emelte ki miniszter.

Hozzátette: a kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak.

Bejegyzésében Hankó Balázs közzétette a Darázs Lénárd rektornak írt levelét is. Ebben a történtek kivizsgálásán túl arra szólítja fel az intézmény vezetését, hogy vonja felelősségre az atrocitásban érintett egyetemi polgárokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy a jövőben valamennyi kurzus, előadás és nyílt rendezvény során biztosított legyen a békés egyetemi környezet.

"Kérem, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről soron kívül, de legkésőbb 2025. október 22-éig tájékoztatni szíveskedjen!" - írta a miniszter a rektornak.

Frissítés: Az ELTE elutasítja az antiszemitizmust és a kirekesztést

Az ELTE azt írta, vette észre a Telex , hogy az egyetem „a leghatározottabban elutasítja az antiszemitizmust, valamint a kirekesztés, a gyűlölködés, embertársaink diszkriminációjának minden formáját”, ezért az egyetemen „az ilyen magatartást tanúsítóknak nincs helye”. Biztosítottak mindenkit, hogy a megzavarással induló kurzust új időpontban, de meg fogják tartani.

