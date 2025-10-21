Anyaország, Videók :: 2025. október 21. 19:22 ::

Törvénymódosításra készül a kormány az oltásellenesek miatt

Egy keddi háttérbeszélgetésen Takács Péter egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy a kormány törvényt módosítana a hazánkban és Európa-szerte felerősödött oltásellenesség miatt. Az államtitkársághoz a háziorvosoktól és a Magyar Orvosi Kamarától is érkezett jelzés, miszerint az orvosok munkáját nehezíti, sőt próbálja ellehetetleníteni az oltásellenesek azon gyakorlata, hogy perbe fogják a doktorokat.



Takács Péter úgy tudja, hogy Magyarországon jelenleg 49 ilyen jellegű per van folyamatban, ezek közül több már a bírósági szakasznál jár. Az adatok számára azt jelzik, hogy kezd tömegessé válni ez a gyakorlat, ezért „összeült” Tuzson Bence igazságügyi és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, akikkel arra jutottak, hogy törvényt kell módosítani. Ennek lényege, hogy az oltásellenes perek ne polgári úton folytatódjanak, hanem a bíróságok a hozzájuk beérkezett perkérelmeket helyezzék át a közigazgatási bíróságokra, mivel ezen perek alanyai valójában nem az orvosok, hanem a kormányhivatalok.

– Ez nagyban megkönnyíti a háziorvosok és házi gyermekorvosok életét, mert nem kell majd bíróságra járniuk – érvelt Takács Péter, aki megköszönte a MOK kezdeményezését és a kollegiális szakmai vezetők segítségét is.

Az államtitkár elismerte, hogy néhány nyugat-európai országban bevezették ugyan a védőoltások választhatóságát, ám hozzátette: „nem kell mindenben a Nyugatot majmolni, onnan azt kell elhozni, ami jól működik, nem azt, ami hülyeség”.

Nemrég Ausztriában és Szlovéniában volt szamárköhögés-járvány, Romániában és Ukrajnában pedig kanyarójárvány ütötte fel a fejét, ami miatt újra kellett oltani a keleti határnál az egészségügyi dolgozókat – elevenítette fel Takács Péter.

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása Magyarországon jogilag szabályozott. A Mi Hazánk politikai programjának egyik fő eleme az, hogy kötelező helyett választhatók legyenek az oltások, ahogy az Unió tagállamainak többségében is van.

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt szorgalmazta, hogy a gyermekkori oltások esetén a kötelezés helyett a választhatóság irányába haladjon az ország. Indoklásként elmondta: a bárányhimlő elleni oltás 2019-es kötelezővé tétele előtt 0-1 ember halt meg ebben a betegségben, ennek ellenére a kormány kötelezővé tette azt. Rámutatott, influenzában évente 2000-5000 ember hal meg.

Közölte, Európában számos ország van, ahol egyetlen kötelező oltás sincsen, példaként említette egyebek mellett Ausztriát, Dániát, Norvégiát, Romániát, Spanyolországot. Szerinte ez a kérdés Magyarországon nem orvosi, hanem jogi kérdés, mert azokat a szülőket, akik nem kérik a bárányhimlő elleni oltást, "szó szerint terrorizálni kezdik a hatóságok".

Sőt már bíróságon perelni sem akarják engedni azokat a szülőket, akik nem akarnak lassan egy tucatnyi oltást beadatni a gyermekeiknek. A Mi Hazánk a kötelezés helyett a választhatóságot követeli, miközben 17 európai országban nincs egyetlen kötelező oltás sem - mutatott rá a frakcióvezető.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy számos tudós szentelte életét annak, hogy olyan gyógyszert, védőoltást találjon, amely megvédi az embereket a korábban járványokat okozó betegségektől és a szövődményektől. Szerinte a képviselő most arra biztatott, hogy ezeket a gyógymódokat ne vegyék igénybe az emberek, ez pedig rendkívüli felelőtlenség.

Hozzátette, itt, a parlamentben felelősséggel tartoznak az emberekért, ha vannak olyan tudományos eredmények, amelyekkel egy betegség megelőzhető, akkor a képviselőknek az a dolguk, hogy népszerűsítsék azokat.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az oltások visszaesése miatt Horvátországban és Ausztriában olyan járványok ütötték fel a fejüket, amelyeket korábban nem tudtak elképzelni.

Egy jogállamban az orvosnak a beteget kell szolgálnia, nem az államot. Egy jogállamban a szülőnek joga van megvédeni a gyermekét. Egy jogállamban a bíróság az utolsó menedék. Ez a törvényjavaslat mindhárom alapelvet megtagadja – mondta a Mi Hazánk alelnöke a kormány törvényjavaslatáról, mellyel szerinte állami ítélet-végrehajtóvá fokoznák le az orvosokat.

