Anyaország :: 2025. október 23. 19:51 ::

Magyar Péter szabad és mosolygós országban szeretne ébredni

Az 1956-os forradalom maga volt a csoda, mert egy sokat szenvedett nép ki merte mondani, elég volt - hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke a nemzeti ünnep alkalmából szervezett nemzeti menetet követően csütörtökön délután Budapesten, a Hősök terén.



Fotók: MTI/Bruzák Noémi

A pesti srácok és lányok nem kértek többet, csak hogy szabadon élhessenek a saját hazájukban - emelte ki a pártelnök beszédében. Úgy folytatta: bár november 4. után úgy tűnt, hogy a forradalom elbukott, de a lélek, a magyar lélek győzött, mert a szabadság lángját, amit '56-os elődeink gyújtottak meg, azóta sem tudták eloltani.

"Október 23. nem csak a múlt, hanem a magyar jövő üzenete is: hogy mindig lesznek, akik ki mernek állni, akik hisznek a szabadságban, és akik újra és újra felgyújtják azt a lángot, amit a pesti srácok és a pesti lányok gyújtottak meg 1956 októberében" - fogalmazott a politikus.

"Alig több mint 170 nap múlva egy szabad és mosolygós országban fogunk ébredni. Ahhoz, hogy ez így legyen, szükségünk lesz alázatra, emberségre, kőkemény munkára és egy nagy adag hazaszeretetre" - mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt, hogy új országjárást indít "Út a győzelembe" címmel.

(MTI nyomán)