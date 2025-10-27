Anyaország, Extra :: 2025. október 27. 15:18 ::

Nagy Feró elemében van, már Bayert is el akarja küldeni a p*csába

Nagy Feró reagált Bayer Zsolt cikkére, amiben a publicista arra kérte az elődadót, hogy kérjen bocsánatot a nagy port kavart, Békemeneten adott nyilatkozatára.

A Beatrice frontemberét a Blikk kereste fel telefonon, aki addig még nem olvasta Bayer Zsolt nyílt levelét, ezért felolvasták neki barátja üzenetét. Ezek után megkérdezték, tervez-e bocsánatot kérni, de értetlenséggel fogadta a kérdést.

"Nincs hozzáfűznivalóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?" – válaszolta. A publicista cikkét pedig a következőképpen kommentálta:

Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a p*csába, jó?

Hozzátette, hogy a publicista régi, személyes jó barátja, és ezt majd ő tisztázza vele, rögvest fel is hívja. "Nem én vagyok a bűnös, hanem az, aki vitte a lányokat" – tette hozzá az előadó. Ami a legfontosabb, az a Kossuth-díj számára, és újra hangsúlyozta a beszélgetés végén, hogy azt nem azért kapta, hogy "befogja a pofáját".

Bayer a Magyar Nemzetben megjelent cikkében bírálta Nagy Ferót a Szőlő utcai emberkereskedelmi ügy kapcsán tett kijelentése miatt. Bár hangsúlyozta, hogy továbbra is szereti és barátjának tartja az énekest, Bayer szerint Feró "meggondolatlan volt, és bántó ostobaságot mondott" a kiszolgáltatott lányokról. Arra kérte, hogy kérjen bocsánatot.

A kormányszóvivő elhatárolódik

A kormányszóvivő közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte Nagy Feró zenéje, életműve elvitathatatlan része a magyar kultúrának. Generációkon át adott erőt és hangot azoknak, akik szerették volna másként látni a világot. Megilleti a tisztelet, mint zenészt, aki mindig őszintén és szenvedéllyel énekelt arról, amit igaznak hitt.

Vitályos Eszter ugyanakkor Nagy Feró szavaitól elhatárolódik. Azt írta: nőként, anyaként nem mehet el szó nélkül amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését.

"A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom."

A Beatrice frontemberét a Békemeneten kérdezték a Szőlő utcai ügyről, amelyben jelenleg emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával nyomoznak. Nagy Feró azt mondta, hogy az igazgató csak kereste a pénzt, amikor lányokat futtatott, "a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?" Kijelentését később sem vonta vissza, több alkalommal kiállt mellette.

A kormányszóvivő szerint ugyanakkor az erőszak minden formáját el kell elítélni. Ezt alapvető emberi, erkölcsi kötelességnek tartja. A fideszes politikus ezért – utalva a Tisza Párt női politikusainak neki és Orbán Viktornak írt nyílt levelére – kettős mércének nevezi, hogy nem emelnek szót Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agressziója, szimpatizánsaik uszítása, újságírók fenyegetése ellen.

"A morális igazságosztás nagy lendületében, mikor patikamérlegen mérik, ki mit és miért mond vagy nem mond, talán nem ártana olykor önnönmagukat is mérlegre állítani." Vitályos Eszter végül hozzátette: a Szőlő utcai botrány ügyében a bíróság dönt, ha történt bűncselekmény, akkor ők a legszigorúbb büntetést kérik kiszabni az elkövetőkre. A nyílt levelet egyébként a kormányszóvivő azért kapta, mert ő alapította a Bántalmazott Nők Digitális Polgári Körét.

(Blikk - Index nyomán)