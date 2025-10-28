Anyaország :: 2025. október 28. 18:23 ::

Lefújták a Rock Bajnokok Ligáját Nagy Feró miatt - egykori besúgójával lépett volna fel egy rendezvényen

Elmarad a Donászy Tibor 70. születésnapja alkalmából november 7-re meghirdetett Rock Bajnokok Ligája. A koncerten D. Nagy Lajos, Vikidál Gyula és Nagy Feró is fellépett volna – tették közzé Facebookon a szervezők.

Trunkos András, a rendezvény szervezője kedden adott ki közleményt, amelyben arról ír, „a tervezett születésnapi koncert csakis méltó környezetben és jó hangulatban valósulhat meg. Úgy gondoljuk, hogy egy zenei esemény célja az öröm, a közösségi élmény és a zene szeretetének megosztása – nem pedig bármilyen politikai állásfoglalás vagy megosztottság megjelenítése”.

Hozzátették, a „gyűlöletnek sem a mindennapokban, sem a színpadon nincs helye”, a szervezők pedig egyetértettek abban, hogy a vélemény- vagy politikai kinyilatkoztatások „nem a koncerthelyszínek falain belülre valók”. Az online vásárolt jegyek automatikusan visszatérítésre kerülnek, a helyszínen vásárolt jegyek pedig a pénztár nyitvatartási idejében válthatók vissza.

Az esemény lemondásával kapcsolatban Trunkos András a Blikknek elmondta:

A szívünket és a lelkünket tettük bele az év egyik legnagyobb rockbulijának előkészítésébe. Mindenki lelkesen vállalt benne szerepet, és azt gondolom, életre szóló élménnyel gazdagodott volna a közönség. De ezt a döntést fájó szível ugyan, mégis meg kellett hoznunk. Olyan gyűlöletcunami zúdult ránk, szervezőkre és a Barba Negra Klubra, ami példa nélküli. A fenyegetésektől kezdve a pocskondiázásig mindent kaptunk, ha ilyen légkörben megrendezzük az eseményt. Egyszerűen nem tehettünk mást, mint hogy lemondjuk mindazt, amire nagyon készültünk. Ebben valamennyien egyetértettünk. S azt gondolom, a döntésünk egyben állásfoglalás is a jelen helyzetben…

Mint ismert, Nagy Feró a Szőlő utcai emberkereskedelmi ügyről a Békemeneten azt mondta, hogy „mindenki jól járt”. Az énekes kijelentése pontosan így hangzott: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kerestek pénzt – mindenki jól járt, nem?”

Nagy Feró utólag – miután kijelentésével szembesítették – sem hátrált meg. Wolf Kati is kiakadt a Beatrice énekesére: „Miért nem szégyelled magad, Feró?” Aztán vasárnap a Beatrice frontembere kemény szavakkal reagált az Indexnek Wolf Facebook-bejegyzésére, amelyben az énekesnő a Szőlő utcai intézettel kapcsolatos nyilatkozata miatt bírálta. Az előadónak üzent Bayer Zsolt publicista is, aki ara kérte, hogy kérjen bocsánatot. A kormányszóvivő Vitályos Eszter is reagált Nagy Feró kijelentésére: „a szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom” – írta.

Frissítés: végül mégis elnézést kért

A Hír TV Monitor című adásában szerepelt kedd este Nagy Feró, ahol szóba került a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos megszólalása is:

Volt egy olyan félresikerült cinikus mondatom, ami nem gondoltam, hogy ekkora port kavar. Utáltam, ahogy a gyerek ott nyomja a mikrofont, és hülyeségeket kérdez, és azt gondoltam, na ezzel lerázom. Le is sikerült rázni ezzel, csak utána beindult a balliberális sajtó.

- Azt, amit mondtál, azt nem gondoltad, hogy ilyen jelentősége van, és ilyen visszhangja lesz?

- Nem gondoltam volna. Egy rockzenésztől ezt miért ne lehetne, nem vagyok egy politikus. Egy rockzenésztől lehet, hogy kicsit leértékeli a dolgokat, és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd most elnézést kérek tőlük, oszt viszon'látásra!

- Tehát akkor most elnézést kérsz tőlük?

- A lányoktól igen. De azért azt jegyezzük meg, hogy azok felnőtt lányok, mert itt azért már belekeveredett a pedofíliától kezdve minden. Az egyik hozzászóló azt írta, hogy van Zsolti bácsi, meg Feró bácsi.

Bár a hozzászóló inkább az ilyen esetekre gondolhatott:

(Blikk - Index - Telex nyomán)